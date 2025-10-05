音楽イベントや美術展などが福岡県内各地で催される「ふくおか県芸術文化祭」が4日開幕し、福岡市・天神の天神中央公園とアクロス福岡でオープニングフェスがあった。5日まで。

海上自衛隊佐世保音楽隊の演奏で幕を開け、来場者がピンクや青、黄色など色とりどりの風船を空に放った。ハロウィーンをテーマにしたファッションショーもあり、子どもたちはお気に入りのポーズで、会場を沸かせた。

文化祭は、12月末まで計152のイベントを企画。障害のある人の絵画展や缶バッジ作りが体験できる「ツナガルアートフェスティバル」（19日まで、筑後市）や、能や狂言、筑前琵琶などの伝統芸能の公演「福岡伝統芸能フェスタ」（25日、福岡市）がある。

催しの一つ「ふくおかるた大会」は中止に。「とまらない うまからなあじ めんたいこ」など福岡にゆかりのある46の句を記した大型かるたを準備し、会場で紹介した九州産業大1年の稲子田蓮菜さん（18）は「かるたを通して福岡の良さに気付いてもらい、多様な文化、芸術が集うイベントを楽しんでほしい」と話した。 （鶴善行）