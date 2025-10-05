福岡県飯塚市は4日、同市飯塚のコスモスコモンで戦没者追悼式を開いた。戦後80年を迎えて遺族の高齢化が進む中、約70人が参列。家族や故郷を思いながら戦場に倒れた人々へ「平和な世界を次世代に引き継ぐ」と誓った。

市によると、1937年の日中戦争開戦から45年の太平洋戦争終結までに、2006年に合併した旧飯塚市と筑穂、穂波、頴田、庄内の4町の出身者3902人が戦没した。18年の式典には284人が参列したが、コロナ禍を受け、20年以降は縮小開催が続く。

式典では戦没者を悼み、全員で黙とう。菊の花をささげた。武井政一市長は、先人の犠牲と復興の努力の上に現在の平和で豊かな暮らしがあると強調。「戦争の惨劇と悲惨さを次時代に引き継ぐことが私たちの責務」と述べた。

市遺族連合会の貝嶋武典会長（84）＝志免町＝は、父と叔父を亡くした。夜空を飛行する米軍のB29爆撃機の不気味なエンジン音を覚えているという。会員の高齢化もあって語り部活動を始めており、「私たちが体験した悲しみ、苦しみが二度と繰り返されない世界構築に向け、努力を続けていく」と力を込めた。 （金田達依）