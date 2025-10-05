高齢ドライバーに安全運転のポイントを座学や実技で伝える講習会が9月29日、福岡県柳川市大和町の柳川自動車学校で開かれた。県トラック協会主催で、柳川署や筑後署、県警本部の交通部門担当者らが指導し、受講した60代後半から90代の約20人は安全運転を誓った。

座学で交通ルールの要点や運転前に行うストレッチを教わり、実技講習に臨んだ。警察官が安全な横断歩道の渡り方を実演。教習所のコースでは受講者がマイカーのハンドルを握り、バックでの駐車やS字走行、交差点での一時停止と左右の安全確認など警察官の助言を受けながら運転した。柳川市の古賀由起子さん（70）は「バック駐車でどこを見ていいか分からず、難しかった。安全運転のためにも講習で一から勉強できてよかった」と話した。

柳川署管内では今年1〜8月に208件（前年同期比9件増）の人身事故が発生。高齢者が関係する事故は県内平均で約3割だが、同署管内では5割ほど。7、9月には署管内で高齢者2人が死亡する事故も起きた。同署交通課の田中裕也課長は「加齢による自身の衰えを自覚し、雨天や体調不良など危険な状態での運転を避けてほしい」と呼びかけた。 （河野潤一郎）