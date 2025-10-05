厚くなった選手層を最大限に活用。ニューカマーが抱える課題はむしろ伸びしろ。今季のアーセナルは、まだ発展途上にあると言えるだろう【現地発】
アーセナルが、チャンピオンズリーグで２連勝を飾った。
10月１日に行なわれたCLアーセナル対オリンピアコス戦。アーセナルは前半にブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリが先制点を挙げると、後半アディショナルタイムの90＋２分にもMFブカヨ・サカが追加点を入れ、２−０で快勝した。途中、オリンピアコスのしぶとさに苦しみ、GKダビド・ラジャのセーブに救われるシーンもあったが、終わってみれば２点差をつけて勝利を収めた。
ミケル・アルテタ監督は、このオリンピアコス戦では、３日前に敵地ニューカッスル戦で勝利した先発メンバーから６選手を入れ替えた。今夏の移籍期間で２億5000万ポンド（約500億円）の大型資金を投じて８人の新戦力を獲得しており、この日はデクラン・ライスやサカがベンチスタート。厚くなった選手層を最大限に活用した格好だ。
試合後、アルテタ監督は次のように振り返った。
「勝利とクリーンシートにとても満足している。オリンピアコスはとてもタフなチームだった。試合の入りは非常に良く、先制点を奪い、大きなチャンスもいくつか作れた。そこから少しオープンな展開になってしまい、クリーンシートを守るためにダビドのビッグセーブが必要になった。ニューカッスル戦の後で、こうしたパフォーマンスを見せてくれた選手たちを称えたい。
選手層が厚くなった影響？ チームの全員に大きな役割を果たしてほしいと思っている。交代で入った選手たちもチームを助けてくれた。誰が入っても、新しい次元をもたらしてくれるんだ」
注目すべきは、アーセナルの２人のキープレーヤーだった。１人は、主将のマルティン・ウーデゴー。先制点の場面で、ノルウェー代表MFは得点の起点となるスルーパスを出し、サカのゴールでも鮮やかなスルーパスを通してアシストをマークした。２ゴールに絡む大活躍で、チームを勝利に導いた。
ここまで肩の怪我で欠場していたキャプテンだが、英BBC放送や英衛星放送スカイスポーツはウーデゴーをMOMに選出。層の厚くなったアーセナルで、ひときわ眩しい輝きを放った。英BBC放送は次のように評価した。
「CLの３日前に行なわれたニューカッスル戦で、途中交代で出場したウーデゴーは逆転勝利に大きな役割を果たした。出場してすぐに試合をコントロールし、決勝点となったDFガブリエウのゴールをCKで演出した。
CLオリンピアコス戦で先発に戻り、中盤で十分な時間とスペースを確保して、オリンピアコスの最終ラインに危険なパスを送り続けた。先制点はまさにその流れから生まれた。今夏の移籍市場を経て、中盤の起用オプションが増え、これまでウーデゴー不在の影響をさほど感じさせなかった。しかしオリンピアコス戦で、ノルウェー代表MFがアーセナルにとって欠かせない存在であることが改めて証明された」
英紙ガーディアンも賛辞を送った。
「ウーデゴーが90分間プレーし、84回のタッチ、４本のシュート、１本のアシスト、そして数々の素晴らしいパスを披露した。彼がこのようにプレーする姿は実に楽しい。羽根のように軽快なアーティストであると同時に、容赦なくプレッシャーをかけるマシンのような存在だった」
もう１人の注目選手は、今夏の移籍期間で加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュだった。マルティネッリの先制ゴールの場面では、ウーデゴーの鋭いスルーパスに反応。ペナルティエリア内で相手を吹き飛ばしてシュートまで持ち込んだ。だがポストに嫌われ、そのこぼれ球をマルティネッリが押し込んだ。
英紙デーリー・テレグラフは「ギェケレシュ本人ですら『CLでのアーセナル初ゴールは近い』と思っていたに違いない」と報じたように、ゴールに迫る場面は何度かあったものの、この日は無得点に終わった。同紙は次のようにも伝えている。
