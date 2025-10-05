夏帆“激変姿”にネット衝撃「マジ!?」「イメチェン」「ピンク髪可愛すぎ」
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート 毎週火曜 後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】夏帆がピンク髪!? “激変姿”が公開された
公式SNSは「差し入れと鮎美」とつづり、夏帆のオフショットを投稿。「#かわいい #なんでピンク髪！」というハッシュタグも添えた。ファンからは「マジ!?めっちゃ可愛い」「素敵なイメチェンです」「ピンク髪可愛すぎ」「かわいい！放送楽しみです」などの声が寄せられている。
ドラマは、谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
