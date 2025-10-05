日本からは1200億円超！世界を席巻する韓国コスメ、輸出額1兆円突破で過去最高更新

韓国化粧品の輸出額が2025年第3四半期までに85億ドル（日本円＝約1兆2558億円）を超え、過去最高の記録を打ち立てた。アメリカ市場での急激な成長が目立つなか、中国の輸出比重は20年ぶりに初めて10％台にまで落ちている。

10月2日、韓国の食品医薬品安全処によると、今年に入って第3四半期までの化粧品輸出額は暫定で85億ドルとなり、昨年の同期間と比較して14.9％増加した。第3四半期単独の輸出額だけを見ると、30億2000万ドル（約4461億円）で前年同期比17.5％増加し、四半期基準で最大の実績を記録した。

月別では1月を除き、2月から9月まで毎月過去最高値を更新した。特に、9月の1カ月の輸出額は11億ドル（約1624億円）を超えた。

国別輸出では、アメリカが16億7000万ドル（約2467億円）で全体の19.6％を占め1位となった。前年同期より2億6000万ドル（約3840億円／18.1％）増加した結果だ。アメリカ向けの輸出は、直近5年間で2倍以上成長している。

一方、中国は15億8000万ドル（約2335億円）で2位を維持したが、前年同期比で2億ドル（約295億円／11.7％）減少した。中国は2004年に初めて1位輸出国となった後、2021年には全体比重が50％に達したが、今年初めて10％台に落ちた。

なお、日本は8億2000万ドル（約1208億円）で3位を記録した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

品目別では、基礎化粧品が63億2000万ドル（約9336億円）で最も多かった。カラー化粧品が11億6000万ドル（約1713億円）、人体洗浄用品が4億2000万ドル（約620億円）という順だった。特に、基礎化粧品の増加幅が際立った。

食品医薬品安全処は「優秀な韓国の化粧品が世界市場に円滑に進出できるよう、支援を強化する」と明らかにしている。

