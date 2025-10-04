パリのデジタルアート施設が26年初夏に日本初上陸　第1弾では「ゴッホ」をテーマにした作品を上映

テレビ朝日が、フランスのデジタルアート施設「アトリエ・デ・リュミエール（ATELIER DES LUMIÈRES）」の日本初となる施設「レーヴ・デ・リュミエール（RÊVE DES LUMIÈRES）」をオープンする。営業開始時期は2026年初夏で、場所は同社が2026年3月27日に東京・有明に開業するエンターテイメント施設「東京ドリームパーク」の8階。

【画像をもっと見る】

フランス企業 キュルチューレスパス（Culturespaces）が手掛けるデジタルアート施設「リュミエール」は、2018年にフランス・パリに第1号の施設を開業後、現在までにアメリカやドイツ、韓国など5ヶ国に9施設を展開。世界的な名画を中心とした芸術作品とテクノロジーを融合した没入感のある展示を公開しており、累計来場者数は2150万人を超える。

レーヴ・デ・リュミエールは、フランス語で「光の夢」を意味し、コンセプトは「アートのシャワーで、目醒める」。約1200平方メートルの空間に、最新技術を搭載した100台以上のエプソンのプロジェクターと約60台のスピーカーシステムによって動くアートを投影し、光と音を掛け合わせた五感で体感できるアートを表現する。

第1弾の上映作品は「ゴッホ」。ゴッホ自身や作品に込めた想いを感覚的に味わうことができるアートプログラムを予定しているという。

◾️RÊVE DES LUMIÈRES

オープン時期：2026年初夏ごろ

所在地：東京都江東区有明3-1-9 東京ドリームパーク（2026年3月27日 開業） 8階

公式サイト