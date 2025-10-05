100均で大当たり商品GET！冷凍庫パンパンでも使いやすい♡使ったら意外と便利な感動商品

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アイストレー（かち割り）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15cm×13.5cm×2.5cm

内容量：9個取

販売ショップ：ダイソー

ひんやりドリンクに欠かせない！ダイソーの製氷皿が使いやすいんです♪

冷たいドリンクに欠かせない氷。やはり今の時期は、キンキンに冷えた飲み物が恋しくなりますよね。先日、ダイソーを訪れると、キッチングッズ売り場で使いやすそうな製氷皿を発見しました。その名も『アイストレー（かち割り）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

サイズは約15cm×13.5cm×2.5cm。材質はポリプロピレン。1回で9個分のかち割り風氷を作ることができます。早速使っていきましょう♪

まずは下になる容器にあふれるくらいの水を入れていきます。次に、上にくる容器をゆっくりとはめ込みます。余分な水はトレーの隙間からこぼれる仕様です。

しっかりとはめ込んだら、そのまま冷凍庫に入れます。意外とトレーの密閉性が高いので、冷凍庫まで移動させる際も水がこぼれにくいのが良かったです。

トレーの作りが薄いからか、氷ができるのも早い印象。正方形のトレーなので、冷凍庫のスペースをそこまで取らないのも高評価ポイントです。

氷水を作りましたが、なんだかお店で出てくるような雰囲気に。見た目も涼しげでGOODです。

かち割り型の他にも、コーヒー豆型、リンゴ型、柑橘系のフルーツ型がありました。様々なデザインの氷を楽しめるので、ついつい集めたくなる製氷皿です♡

今回はダイソーの『アイストレー（かち割り）』をご紹介しました。

使い勝手が良く、￥110（税込）とプチプラなので買って損はないアイテムです。まだまだアイスドリンクがおいしい季節。お家で大活躍すること間違いなしですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。