「さすがに即買いしちゃったよ♡」見た目が大優勝な100均クリップ
商品情報
商品名：ヘアクリップ 骨付カルビ、チップス風ヘアクリップ 2P
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【ヘアクリップ 骨付カルビ】H2×W7.5×D4cm
【チップス風ヘアクリップ 2P】H2.5×W5.5×D4cm
販売ショップ：セリア
みんな大好きな食べ物そっくり♡セリアでユニークなヘアクリップを発見！
ユニークなヘアクリップがたくさん揃っているセリア。外では着けられないかもしれないですが、家で楽しみたくなるような商品を発見しました！
今回紹介するのは『ヘアクリップ 骨付カルビ』と『チップス風ヘアクリップ 2P』。骨付きカルビ風ヘアクリップと、ポテトチップス風ヘアクリップです。
価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ヘアアクセサリー売り場に陳列されていました。
『チップス風ヘアクリップ 2P』は、ポテトチップス風ヘアクリップが2個セットになっています。
ギザギザしたクリップが付いていて、髪をしっかりと挟めるような構造です。
厚みや表面の凹凸がリアルです。サイズ感も実物大で可愛いですよ！
ただ無地一色なので、自分で色を付けてアレンジしてもよさそうです。
『ヘアクリップ 骨付カルビ』は、ジューシーな骨付きカルビそっくり♡まるで食品サンプルのようです。
こちらは手にすると、ずっしりと重みがあります。
こちらもギザギザしたクリップが付いています。
裏面は焦げ目などが付いておらず、何も着色されていない状態です。
カルビは別のアイテムにアレンジして使うのもいいかも！
やはり骨付きカルビは重いためか、ストレートヘアの筆者だと重みでスルッとずれてしまいます。
重量に対してクリップも小さいので、ホールド力は今一つでした。
ポテトチップスは軽いので、髪留めとして十分に使いやすいです！
骨付きカルビは別のアイテムとして使えるよう、アレンジしてみました。
クリップはホットボンドのような接着剤で固定されているため、ヘラなどで隙間を抉るとクリップが外れます。
今回はマグネットにアレンジしてみました。
100均でも手に入れやすい強力なマグネットを使用すると、より安心です！
今回はセリアのユニークなヘアクリップを2種紹介しました。
おもしろくて可愛い食べ物モチーフなので、使っていて気分も上がります♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。