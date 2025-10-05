「さすがに即買いしちゃったよ♡」見た目が大優勝な100均クリップ

ユニークなヘアクリップが揃っているセリアで、気になる商品を発見しました！ポテトチップスそっくりなデザインの、まるで食品サンプルのようなヘアクリップ。細かい部分までやけにリアルで、使うたびに気分が上がります♡これだけでなく、実は一緒に購入した別のヘアクリップの再現度がまた凄いんです…！

商品情報

商品名：ヘアクリップ 骨付カルビ、チップス風ヘアクリップ 2P

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【ヘアクリップ 骨付カルビ】H2×W7.5×D4cm

【チップス風ヘアクリップ 2P】H2.5×W5.5×D4cm

販売ショップ：セリア

みんな大好きな食べ物そっくり♡セリアでユニークなヘアクリップを発見！

ユニークなヘアクリップがたくさん揃っているセリア。外では着けられないかもしれないですが、家で楽しみたくなるような商品を発見しました！

今回紹介するのは『ヘアクリップ 骨付カルビ』と『チップス風ヘアクリップ 2P』。骨付きカルビ風ヘアクリップと、ポテトチップス風ヘアクリップです。

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ヘアアクセサリー売り場に陳列されていました。

『チップス風ヘアクリップ 2P』は、ポテトチップス風ヘアクリップが2個セットになっています。

ギザギザしたクリップが付いていて、髪をしっかりと挟めるような構造です。

厚みや表面の凹凸がリアルです。サイズ感も実物大で可愛いですよ！

ただ無地一色なので、自分で色を付けてアレンジしてもよさそうです。

『ヘアクリップ 骨付カルビ』は、ジューシーな骨付きカルビそっくり♡まるで食品サンプルのようです。

こちらは手にすると、ずっしりと重みがあります。

こちらもギザギザしたクリップが付いています。

裏面は焦げ目などが付いておらず、何も着色されていない状態です。

カルビは別のアイテムにアレンジして使うのもいいかも！

やはり骨付きカルビは重いためか、ストレートヘアの筆者だと重みでスルッとずれてしまいます。

重量に対してクリップも小さいので、ホールド力は今一つでした。

ポテトチップスは軽いので、髪留めとして十分に使いやすいです！

骨付きカルビは別のアイテムとして使えるよう、アレンジしてみました。

クリップはホットボンドのような接着剤で固定されているため、ヘラなどで隙間を抉るとクリップが外れます。

今回はマグネットにアレンジしてみました。

100均でも手に入れやすい強力なマグネットを使用すると、より安心です！

今回はセリアのユニークなヘアクリップを2種紹介しました。

おもしろくて可愛い食べ物モチーフなので、使っていて気分も上がります♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。