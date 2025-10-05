ざ、在庫残っててーーーッ！【ダイソー】可愛さ大爆発♡「220円キーホルダー」

バッグにキーホルダーを“ジャラ付け”するのが人気のなか【ダイソー】からもキーホルダーが続々発売中。ハートを鷲掴みにされそうな恐竜マスコットキーホルダーや、ぽってりフォルムにキュンと惹かれるクマのキーホルダーなど、可愛すぎて一目惚れ買いしそうな商品が登場。すべて220円で購入できるので、全種類買いもありかも……！

すでに品薄！？ 大人可愛いフラワービーズキーホルダー

【ダイソー】「フラワービーズキーホルダー」\220（税込）

キラキラ光るフラワービーズとクリアビーズの組み合わせが、上品で大人可愛いキーホルダー。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「種類は2種類で『白』と『桃』があるようですが、数店舗回って、やっと白を発見」したのだそう。在庫が少なくなっているようなので、見つけたら即買いをおすすめします。

一目惚れ級に可愛いマスコットキーホルダー

【ダイソー】「マスコットキーホルダー（恐竜）」\220（税込）

「ギザギザで鋭利な歯は怖いけど、つぶらな瞳にひとめぼれしちゃいました」と、レポーターとも*さんのハートを鷲掴みにしたのは、ティラノサウルスのような恐竜をモチーフにしたマスコットキーホルダー。ハイブランドバッグにワンポイントで付けて、大人の遊び心を感じられるコーデを楽しんで。

フォルムが可愛いすぎる！ 癒し系クマのキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（クマ）」\220（税込）

ぽてっとした立体感のあるフォルムが、たまらなく可愛いクマのキーホルダー。反射してキラキラ光るところや、よく見ると鼻と口がちょこんと付いているところにも、乙女心をくすぐられます。レポーターとも*さんによると「店舗には他にも2種類のカラーがありました」とのこと。色違いで欲しくなりそうです。

おしゃれで可愛い外国風スロットマシンキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（スロットマシン）」\220（税込）

ありそうであまり見かけない、スロットマシンをモチーフにしたキーホルダー。外国っぽくてレトロなデザインがおしゃれな雰囲気も演出。レポーターとも*さんが「レバーを倒すと、回転し始めるところが最高ですね」「バッグにつけて、今日の運勢を占っちゃいます」とコメントしているように、細部までこだわっているのも魅力的。

