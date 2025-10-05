◆ドイツ１部第６節 フランクフルト０―３バイエルン（４日）

日本代表ＭＦ堂安律を擁するフランクフルトは、ホームで王者バイエルンに０―３と敗れた。先発フル出場した堂安は、チャンスには絡んだがチームとして力の差を見せつけられる結果に。フランクフルトは今季リーグ戦３勝３敗となり、暫定６位に後退した。

試合は開始１６秒、バイエルンのコロンビア代表ＦＷルイスディアスに先制点を許す展開に。フランクフルトも同１１分、堂安がゴール前でチャンスを迎えたが、シュートは元ドイツ代表ＧＫノイアーにしのがれて得点ならず。さらに同１４分、右サイドで堂安が起点となり、ネットを揺らしたかに見えたが、浮き球を受けた際に堂安のタッチが左手に触れており、ＶＡＲの末にハンドの判定で得点取り消しになった。

試合は前半２７分、バイエルンのイングランドＦＷハリーケーンに強烈なミドルシュートを決められて２失点目。ケーンは今季開幕からリーグ戦６試合目で１１ゴール目。後半３９分、カウンターからバイエルンＦＷルイスディアスにこの日２点目を許し、３点目を許して完敗した。