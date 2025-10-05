ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は５日、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースが１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦で２連勝しＷＣＳ突破したことを報じた。

この試合で大谷は２戦連続打点となる貴重な適時打を放つなど勝利に貢献。先発した山本は、６回２／３を４安打２失点（自責０）、９奪三振の好投で白星を挙げ、さらに佐々木が９回に登板し無失点で抑える活躍を見せた。

番組では試合後のシャンパンファイトの映像を放送。スタジオに画面が切り替わると司会を務める膳場貴子アナウンサーが肩を硬直させフリーズしていた。自らが映ったことに気がついた膳場アナは「あっ…すみません…ぼんやりしてしまって…すみません」と動揺しながら謝罪するとスタジオは爆笑に包まれた。膳場アナはシャンパンファイトの映像に「寒くないかなと思って…」と明かし、固まってしまったことを「ごめんなさいね」と苦笑し動揺しながら繰り返し謝罪していた。