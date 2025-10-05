フィリーズとの地区シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。2回に3点を失ったものの、その他のイニングは5回まで無失点に封じている。本塁打王を争ったカイル・シュワーバー外野手から2三振を奪い、熱狂的なフィリーズファンを一瞬で黙らせた。

シチズンズ・バンク・パークで、試合前から敵地ファンの大ブーイングを浴びた大谷。打者としては相手先発サンチェスの前に3打席目まですべて三振に倒れ、集まったフィリーズファンは大盛り上がり。2回に大谷から3点を奪った際もお祭り騒ぎだった。

それでも大谷はマウンド上で動じない。ここまで失点は2回だけ。5回にはナ・リーグ本塁打王のシュワーバーからこの日2つ目の三振を奪った。期待が充満する場内は一瞬で沈黙となった。

ポストシーズンの大舞台で敵地を黙らせた大谷に、X上の日本ファンは「フィリーズファンを沈黙させたよ、大谷さん 気持ちいい」「フィリーズファンが完全に沈黙し始めた」「フィリーズファンを黙らせた!!!!!!」「投手大谷翔平凄いわ フィリーズファンを黙らせた」「サンチェスにくらった三振をシュワーバーにやり返す大谷さんwww」「すごい声援を送っていた球場のフィーリズファンは静まり返った！」「まじでカッコいい」などと反応していた。



