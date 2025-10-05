この値段でいいの！？Amazonだと1500円前後！不思議な形の100均優秀ハンガー

ダイソーで見つけた不思議な形のハンガー。実はこちら、トップスとボトムスを一緒に掛けられる便利なハンガーなんです！肩周りの形が工夫されていて、衣類の型崩れを防いでくれるのもポイント。Amazonだと1,500円前後するものが多い中、ダイソーのこちらは220円（税込）と高コスパ♡良いお買い物をしました！

商品情報

商品名：一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

さまざまなハンガーが並ぶダイソー。今回は、長年ダイソーの商品を愛用し続けている筆者でさえも驚いた、コスパ抜群な凄い商品を紹介します！

それが、こちらの『一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）』。トップスとボトムスを一緒に掛けることができる、おしゃれ着用のハンガーです。

価格はなんと220円（税込）！同じようなハンガーがAmazonでも販売されていますが、1,500円前後のものが多いのでお得に感じました。

ハンガー自体は大きく、スチール製なので通常のハンガーよりも重いです。

フックは回転式なので、好きな方向で掛けることができます。

試しにブラウスを掛けてみました。

つるつるとした素材のブラウスですが、すべり落ちずしっかり掛けることができました。

肩の部分に張り出しがあり、肩回りの型崩れを防げるのもポイント！

肩の幅と傾斜が絶妙で、洋服に跡が付きにくいのも嬉しいです。

全身コーディネートをチェックできて身支度が捗る！

ボトムスを掛けられるクリップも、しっかりしています。

挟む力が適度なので、ずり落ちることもありません。

トップスとボトムスのコーディネートのセットができるので、翌日の身支度にも大活躍します！

遠目からコーディネートのチェックもできるので、準備がよりスムーズで捗りますよ。

今回はダイソーの『一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）』を紹介しました。

Amazonで見て欲しいなと思っていたので、ダイソーでお安く購入できるとは驚きです！1つ持っておくと便利なので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。