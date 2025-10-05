この値段でいいの！？Amazonだと1500円前後！不思議な形の100均優秀ハンガー
ダイソーで見つけた不思議な形のハンガー。実はこちら、トップスとボトムスを一緒に掛けられる便利なハンガーなんです！肩周りの形が工夫されていて、衣類の型崩れを防いでくれるのもポイント。Amazonだと1,500円前後するものが多い中、ダイソーのこちらは220円（税込）と高コスパ♡良いお買い物をしました！
商品名：一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）
商品情報
商品名：一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
Amazonよりもお得すぎる！ダイソーで見つけた便利なハンガーが凄い♡
さまざまなハンガーが並ぶダイソー。今回は、長年ダイソーの商品を愛用し続けている筆者でさえも驚いた、コスパ抜群な凄い商品を紹介します！
それが、こちらの『一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）』。トップスとボトムスを一緒に掛けることができる、おしゃれ着用のハンガーです。
価格はなんと220円（税込）！同じようなハンガーがAmazonでも販売されていますが、1,500円前後のものが多いのでお得に感じました。
ハンガー自体は大きく、スチール製なので通常のハンガーよりも重いです。
フックは回転式なので、好きな方向で掛けることができます。
試しにブラウスを掛けてみました。
つるつるとした素材のブラウスですが、すべり落ちずしっかり掛けることができました。
肩の部分に張り出しがあり、肩回りの型崩れを防げるのもポイント！
肩の幅と傾斜が絶妙で、洋服に跡が付きにくいのも嬉しいです。
全身コーディネートをチェックできて身支度が捗る！
ボトムスを掛けられるクリップも、しっかりしています。
挟む力が適度なので、ずり落ちることもありません。
トップスとボトムスのコーディネートのセットができるので、翌日の身支度にも大活躍します！
遠目からコーディネートのチェックもできるので、準備がよりスムーズで捗りますよ。
今回はダイソーの『一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）』を紹介しました。
Amazonで見て欲しいなと思っていたので、ダイソーでお安く購入できるとは驚きです！1つ持っておくと便利なので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。