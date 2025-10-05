負けても失うものはない。

【もっと読む】日本ハム最年長レジェンド宮西尚生も“完オチ”…ますます破壊力増す「新庄のDM」

2位からの日本シリーズを目指す日本ハムの新庄剛志監督（53）が連日、CSでの若手抜擢をほのめかしている。去る2日にルーキーの柴田獅子（19）が一軍に合流すると、台湾人助っ人の古林睿煬（25）も同日、一軍でブルペン投球を披露した。

柴田は今季4試合登板で3試合に先発し、勝ち負けなしの防御率2.92。2試合でショートスターターを任され、自身最終登板となった9月15日の西武戦は四回途中2失点で降板した。CSでの起用法は未定だが、高卒1年目のルーキーに大舞台を経験させる意向だ。

一方、こちらも1年目の古林は7試合で2勝2敗、防御率3.62。来日直後に右脇腹を痛め、6月には左脇腹も故障して長期離脱。9月に一軍復帰したものの、台湾時代から一貫して先発起用だったにも関わらず、2試合でリリーフ起用。いずれも失点し、先発予定だった9月28日のロッテ戦は上半身のコンディション不良で登板回避した。

ある球団OBは「いずれもCSの切り札として見れば不安だらけです」と、こう続ける。

「新人の柴田はもちろん、故障を繰り返した古林も来季以降の本領発揮を期待して、起用に慎重になってもいいところ。その2人のCS抜擢はバクチの面が強い。もっとも、新庄監督は『2位からの日本シリーズはテンションが上がらない』と言い続け、事実上の来季続投も決定している。若手起用の最たる目的は選手育成で、当たれば儲けものくらいの考えではないか。新庄監督には熱烈なファンが多く、たとえCSで敗退しても『若手に経験を積ませた』という擁護されるでしょう」

新庄監督は2日、「これまでは育てながら勝つ野球だったが、今は勝ちながら成長させる」と語っていた。CSでもそれができれば万々歳だが……。

◇ ◇ ◇

そんな新庄監督の選手操縦術は年々磨きがかかっているようだ。球団最年長レジェンド宮西尚生にしても、一時は新庄監督との関係性に様々な憶測が流れた時期もあった。ところが、本人を直撃すると「意外な言葉」が返ってきたのだ。いったいどういうことか。宮西の心を鷲掴みにした出来事とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。