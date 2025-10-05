トラブルの影響は拡大し続けている。

アサヒグループホールディングスは先月29日、サイバー攻撃を受け、システム障害が発生した。同社は3日、システム障害の原因が「ランサムウエア」（身代金要求型コンピューターウイルス）によるサイバー攻撃だったと発表した。復旧の見通しは立っていないという。

アサヒは国内に30ある工場の大半で生産を停止しており、受注もストップしている。主力商品の「アサヒスーパードライ」や「三ツ矢サイダー」などの出荷が止まっているため、飲食店やスーパーなどで品薄の懸念が広がっている。

中でも、ビールは鮮度が重要だ。小売店側は在庫を抑え回転率を高めて販売するケースが多いため、入荷が止まれば致命的だ。すでに一部飲食チェーンや大手コンビニチェーンでは、他社商品で代替する動きが出てきている。

サイバー攻撃の被害は過去にもあった。昨年6月には、出版大手のKADOKAWAがランサムウエアによる大規模なサイバー攻撃を受けた。およそ25万人分の個人情報が流出。同グループのポータルサイトが再開するまで4カ月半の期間を要し、24億円の損失が出た。

今回のアサヒもまた、影響が長期化してしまうのか。ITジャーナリストの三上洋氏はこう言う。

「受注・出荷作業だけでなく生産ラインも停止していることから、広範囲に被害を受けていると予想されます。また、ふつう大企業は社会の混乱を防ぐためにも、被害の詳細を速やかに公表するもの。しかし今回は対応に時間がかかっている。状況把握にも手間取っているのではないでしょうか。これらのことを踏まえると、被害はかなり深刻なものと考えられます。復旧は早くても1〜2カ月。場合によっては、数カ月以上かかるでしょう」

■「手口が多様化している」

大企業を狙ったサイバー攻撃は、今後も続く可能性があるという。

「大企業は比較的、サイバー攻撃に強いといわれてきました。しかし、最近はサイバー攻撃の手口が多様化し、完璧な対策というのはないのが現状です。対策のコストも高額になっており、どこかで妥協点を探る必要がある。被害の早期発見に重点を置くなど、コストと相談し対策を取っていくしかありません」（三上洋氏）

社会のデジタル化が進み、企業の対策はますます難しくなっている。