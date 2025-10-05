買っといてよかった〜！他のお店だと4000円もして驚愕！100均の本格アウトドアグッズ

釣りやキャンプに出かける時にあると便利なのが、水を汲んだり魚を活かしておけるバケツ。アウトドアショップで探すと意外と値が張るアイテムも、ダイソーなら格安で手に入ります！ロープ付きで水汲みもラクにでき、メッシュフタで魚の出し入れや水替えもスムーズ。驚くほどの高機能っぷりで頼りになりますよ！

商品情報

商品名：釣り用活かしバケツ（メッシュフタ、ロープ・ハンドル付）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：21cm×19cm×21cm

内容量（約）：7L

販売ショップ：ダイソー

初心者にも手が届く本格仕様！ダイソーの『釣り用活かしバケツ』

最近、釣りにハマっている筆者。ダイソーの釣り具売り場を覗くと、本格仕様のアイテムがダイソー価格で売っていて驚きます。

釣り道具といえば専門店の高価なイメージが強かったのですが、ここ数年ダイソーのラインナップは本格的なアイテムがどんどん増えてきています。

この『釣り用活かしバケツ』もその一つ。ゴムボートのような丈夫な素材でできていて、メッシュフタとロープ、ハンドル付きで、釣り場での水汲みや魚のキープに役立ちます。

お値段は550円（税込）と釣り初心者の筆者でも気軽に手に取れる価格で、本格的な釣り体験をサポートしてくれる心強いアイテムです。

ロープとメッシュフタがとにかく便利！水替えラクラクで魚の鮮度をキープできる！

魚を釣ったら、通常はバケツに入れて時々水替えをして魚を活かしておきますが、このバケツなら一連の作業がとてもスムーズに行えます。

付属のロープは長さ約6mと長め。このロープが実に便利なんです！

長さがしっかりあるので、水場に手が届かない場所でもロープを垂らすようにバケツを投げ入れれば簡単に水が汲めます。

浅瀬だとありがたみを感じにくいですが、足場が高い堤防や岸壁では大活躍します！

メッシュフタにはファスナー付きの開口部があり、そこから魚を入れられます。

開口部を閉めればそのまま水の入れ替えが可能。フタは閉じた状態なので、水替えの時に魚を逃がす心配もありません。

今まではバケツを傾けて恐る恐る水替えをしていましたが、これなら気軽に水替えができます。

メッシュフタのおかげで、釣りの最中に魚が暴れてバケツから飛び出す心配もなく、気兼ねなく釣りに集中できます。

水替えのストレスがないので頻繁に水を替える必要がある場合でもストレスフリー。釣った魚を最後まで元気な状態でキープしておけます。

傾ければ水切りもしやすく、帰宅時の片付けもスムーズです。

使っていないときは折りたためるので、バッグや車の隙間にスッと収まります。持ち運びに便利で、荷物の邪魔にならないのも嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『釣り用活かしバケツ（メッシュフタ、ロープ・ハンドル付）』をご紹介しました。

筆者が立ち寄った釣具屋さんでは似たような仕様のバケツが約4,000円で並んでいたので、この価格でこの性能は破格です！

釣り初心者さんからベテランさんまで使える実力派アイテムです◎

釣り以外のアウトドアシーンでも活躍するので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。