『プリンセッション・オーケストラ』物語は後半戦へ 新PV公開で花の騎士シンシア役は鬼頭明里、花の騎士ピュリティ役は伊藤美来
アニメ『プリンセッション・オーケストラ』（プリオケ）の追加キャストが発表された。新たに登場した花の騎士シンシアを鬼頭明里が、花の騎士ピュリティを伊藤美来が演じ、第4弾PVが公開された。
【動画】強そうな新キャラ！公開された『プリオケ』新PV
PVは、物語が折り返しを迎えるタイミングで、これまでの激闘と絆、そしてこれから待ち受ける新たな脅威を描き出した内容に。オルケリアが歌唱する、23話で初披露されたテクミーハイヤーver.のプリンセスが繰り出す新たな戦闘曲「Super Higher Dreamer!!!」や、これまでオープニングテーマとして作品を彩ってきた「ゼッタイ歌姫宣言ッ！」にのせて、プリンセスたちが仲間とともに歌い、戦い抜いてきたこれまでの名場面を熱く振り返る。
平和を取り戻したアリスピアの穏やかな光景が描かれる一方、物語はプリンセスたちの運命が動き出す新たな局面へ。
新オープニングテーマ 「FUTURE SESSION」にのせて、白の女王、そして花の騎士シンシアと花の騎士ピュリティという、新たな強敵の登場に加え、プリンセス・ヴィオラ、プリンセス・ネージュという新たなプリンセスも加わり、再びアリスピアを守るために立ち上がるプリンセスたちの輝かしい姿が描かれる新キービジュアルも。後半戦に向け、さらなる盛り上がりを予感させる映像に仕上がっている。
