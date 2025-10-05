9月、石川・志賀町に無人の古道具店が誕生しました。店を開いたのは、東京との2拠点生活をする旅館のオーナー。捨てられる運命だった器に新たな命を吹き込み、地域の活性化を目指す取り組みを取材しました。

家紋の蒔絵が施された輪島塗のお膳のセット。

こちらは七福神が描かれた九谷焼のお猪口。

店内に並ぶ商品は約300点。

これらは全て地震の影響により行き場を失ったもので、仮設住宅には入りきらず、廃棄される予定だった器などです。

日進月歩 佐藤正樹社長「悲劇が襲ったのはみんな一緒だったとは思うんですけど、それをやっぱり更に捨てなきゃならないというのが僕はあまりにももったいないなというのと、その手仕事、100年残ってる物って結構少ないと思うんですよね。そういったものがですね、ちゃんとある程度キレイな形で大切に使われていた物が残っているのであれば、ちゃんと次の世代に引き継いでいって、110年、120年、130年続いていったらなんか面白いなというか、作った人に応えることができるんじゃないかなという気がしたので」

オーナーの佐藤さんは東京と志賀町で2拠点生活をする旅館のオーナーです。

地震以降、保管場所のなくなった輪島塗などが災害ゴミになっていると知り、それらを買い取って販売することを決意しました。

七尾市では、ボランティア作業を行っている団体から漆器などを買い取ります。

佐藤さん「うわ、すごい立派ですね。持っていきましょう。素晴らしい。さすがにこれはすごいですね」

今井さん「いや、すごいですね、僕が見ても」

佐藤さん「これはすごいです。家紋なんでしょうね。へー。台は使い道ないですけどこの椀の方がものすごく良い物なんで」

おらっちゃ七尾 今井健太郎さん「災害ゴミになっていたかもしれない物がこうやってゴミではなく、次の商品というか、次の持ち主に渡っていく、そういったきっかけを作っていただけたことがすごく素敵なことだなと感じてます」

この日は12箱分の輪島塗の器などを購入しました。

佐藤さんは、経営する旅館へと持ち帰り、念入りに洗浄します。

日進月歩 佐藤正樹社長「30年ぶりに日の光を浴びて、それがゴミ置き場だったりしたら器も悲しいと思うので。……おっ、すごく良い（笑）この感じだと多分、昭和の初期とか大正の末期とかそのくらいの感じがしますね」

販売する場所は、佐藤さんが営む旅館の向かいにある築100年を超える蔵です。

建築士 江崎青さん「地震で外壁が一部ズレたりとか、風除室自体がちょっと前にズレちゃったっていう被害があった」

2025年7月上旬から工事を始め、約3か月かけてのリフォーム。

こだわりは、新たに設置した陳列棚です。

建築士 江崎青さん「輪島塗とかのお膳セットが入っている箱なんですね。元々、縦に5段くらい入っているものを横にしてこれを棚に使うっていうアイデアですね。新しい材料を使えばそれなりの物はできるんですけども、やっぱりこういった古い物を大切にしたいってオーナーさんの思いがあったので、どうしても何か古い物で構築していくっていうのが良いのかなと思ってそういう形でデザインしてます」

8月末、土蔵では現地スタッフたちが開店に向けて商品の陳列作業に追われていました。

TOGISO 矢島まどかさん「本当は捨てられてしまう物たちがたくさんレスキューできたってことで、今後、別の方に長く使っていただけたら良いなぁという気持ちで商品並べてます」

記者リポート「こちらの店舗、中に入ると、レジや店員が見当たりません。この店舗は無人販売の古道具店なんです」

日進月歩 佐藤正樹社長「人手不足です。富来地区に関してはやっぱり輪島とか珠洲とかと比べると、元々の人口のパイって全然違うんですよね。震災前から人手不足には悩まされていたような形なんですけども、震災後更にそこは厳しくなってきているなというところがあるので、無人対応にさせていただいているというところが一つ目」

また、会計はキャッシュレスシステムを導入し、24時間営業を可能にしました。能登を訪れたボランティアや観光客らがいつでも買いたい時に購入できるようにするという狙いもあります。

古道具店がオープンすることに、隣に住む住民は…。

店舗の隣に住む男性「ああ、良いんじゃないですか？輪島塗なんかも、職人が苦労してああいう物を仕上げてるわけだから、そのまま没にするのはものすごい申し訳ないなと感じますよ」

9月13日、無人古道具店は開店を迎えました。

佐藤さんが営む旅館「TOGISO」では、ジビエ肉を楽しむ催しも開かれ、全国から約70人が赤崎を訪れます。

佐藤さん「この辺りの地域の蔵から出てきた輪島塗の漆器であるとか、九谷焼を中心に展示販売をしているような形になります。明治43年制作ということで、120〜30年前の物。輪島塗の漆器なんかも大体そのくらいの年代の物というのを集めてるような感じです。」

客「なるほどね。輪島塗初めて触ります」

佐藤さん「本当ですか？ 是非、しっかり触っていただいて」

客「良いんですか？これ」

佐藤さん「はい」

客「どれも一点物なんですか？」

佐藤さん「どれも一点物ですね」

客「もう僕買うの決めたので今買って良いですか？」

佐藤さん「どうぞ」

静岡県からの客「入った瞬間に、今まで話には聞いていたし、クラウドファンディングとかも知っていたんですけど、もう『うわ！素敵！』ってめちゃくちゃビックリしました。良い物って捨てられてしまったりだとか、分からない方だとかですね、になりがちなので、もう受け継ぐことが非常に大事ですから、こういう活動を本当に支援していきたいというか、応援したいですね」

京都からの客「なんか一万円以下とかの物もここにあってすごい『あっ、そんな値段でも手に入るんだ』ってのはちょっと驚きました」

日進月歩 佐藤正樹社長「すごく嬉しかったですね（笑）。やっぱり並べてても引き取ってくれる方、引き継ぐ方がいなければですね、ここでこのまま時間が流れていくだけなので、新しい土地で新しい方に使われて、新しい人生を歩む器っていうのもちょっと想像すると嬉しいなあと思います」

昔ながらの風景が残る赤崎で、佐藤さんが描く夢。

日進月歩 佐藤正樹社長「小さな町を本気で作っていこうと思って、いくつかの家というのを譲っていただいているような形なんですよね。なので、分かりやすく言うと、自分の好きな場所で自分好みの町を作ってみたいな、そこに観光客が訪れることがかつてなかった場所に素朴な人、素朴な観光客をちょっと呼んでみたりとか、僕と似た感覚を持った方に集まってほしいなみたいな、そんな気持ちでやってはいますね」

震災で捨てられる予定だった器たちに新たな命を吹き込み、過疎に悩む町に新たなにぎわいの創出を。

佐藤さんの新たな挑戦は続きます。