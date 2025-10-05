「もっとあのレベルに近づきたい」U-20日本代表の守護神が明かす、A代表経験から得た成長への渇望【U-20W杯】
U-20日本代表は、チリで開催されているU-20ワールドカップでグループステージ３戦全勝。A組首位で決勝トーナメント進出を決めた。
快進撃を支える守護神、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）が現地10月4日、オンラインでの取材に応じ、自身のプレーやチームの状況について語った。
今大会、ここまで３試合中２試合でゴールマウスを守り、無失点に抑えているピサノ。この世代ではこれまで荒木琉偉が正GKを務めることが多かったが、大舞台でその座を掴みつつある。その喜びと責任について、こう口にした。
「３人もゴールキーパーがいて、全員が試合に出たい思いはみんな持っているなかで、自分が最初の２試合を代表して試合に出ている。そこのリスペクトはずっと持っていますし、自分が出ているからにはしっかり結果を残さないといけない。責任感を含めて、自分が出た２試合でしっかり失点ゼロで抑えられたところは、すごく良いんじゃないかなと思っています」
J１での出場経験が、今大会で活きている実感もあるという。世界の舞台で戦うなかで、国内トップカテゴリーで得た経験の価値を語った。
「一番に感じるのはスピード感の部分であったり、ゴール前のクオリティ。Jリーグで感じるそのスピード感はこっち（代表）でも活きています」
また、E-１選手権でA代表を経験したことも大きな財産となっている。特に刺激を受けた選手の名前を挙げ、自身の成長への渇望を覗かせた。
「特に大迫（敬介）選手や、早川（友基）選手からすごく刺激もらった。練習からでもすごく高いパフォーマンスを示していて、自分ももっとあのレベルに近づきたいとか、もっと追い越さなきゃいけないと強く思いました」
負ければ終わりのノックアウトステージが始まる。この大会での活躍は、来年のA代表のワールドカップへの道にも繋がり得るが、ピサノの視線は目の前の一戦に注がれている。
「来年のワールドカップのメンバーにもちろん入りたいですけど、あまりそこは考えていない。とにかくこの大会、次の試合に向けてしっかり準備して、今の最大限のプレーを出したいと考えています」
ノックアウトステージ初戦へ、守護神は静かに闘志を燃やす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
