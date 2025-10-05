金運爆上げのチャンス！ 3つの大吉日がそろう「10月6日」の十五夜にやるべき開運アクション
2025年10月6日の十五夜は、「天赦日」と「一粒万倍日」という超最強開運日が重なる、特別な開運日！
年に数回しかない大吉日である天赦日と、万倍もの豊かさをもたらす一粒万倍日に加え、豊かさのエネルギーが最高潮となる十五夜が一度に訪れます。この日は、金運アップはもちろんのこと、人生の大きな転機となるような決断をするのに最適な日です。
この特別な開運日のエネルギーを最大限に生かすために、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。その前に、十五夜と2つの吉日の特徴をチェックしておきましょう。
十五夜は、もともと平安時代に中国から伝わり、宮中行事として広まりました。貴族たちはこの日、美しい月を眺めながら和歌を詠み、風情を楽しんでいたとされています。やがてこの風習は庶民の間にも広がり、江戸時代には月見団子や季節の収穫物を供えて、豊作への感謝と翌年の実りを祈る行事として定着しました。
古来より、月は「豊かさ」や「金運」を司る存在とされており、特に十五夜の満ちた月は、そのエネルギーが最も強くなるといわれています。収穫のパワーが満ちるこの日は、金運アップや運気の転換にいい大開運日ともいえるでしょう。
「天が万物の罪を赦（ゆる）す日」とされており、この日にスタートさせたことは何事も順調に進み、成功しやすいとされています。そのため、新しいことを始めるのに最適な日であり、結婚、引っ越し、開業、契約など、人生の節目や転機となるような重要な決断やアクションに向いています。
また、さまざまな障害が取り払われるとされることから、これまでうまくいかなかったことに再挑戦したり、途中で諦めてしまったことを再スタートしたりする絶好のタイミングです。
この日に始めたことは、たとえ小さな一歩であっても、大きな成果へとつながると言われています。そのため、「成長させたいこと」「将来の豊かさにつながること」をスタートするのに最良の日です。
例えば、スキルアップのための勉強や、新しい習い事、趣味を始めるのにも最適。また、自己投資だけでなく、金運にもご利益がある日とされているため、副業や投資のスタート、お財布の新調など、お金にまつわるアクションにもおすすめです。
さらに、運気をより高めたい人は、神社への参拝も効果的。ご利益も万倍になるともいわれています。
また、一粒万倍日は他の開運日と重なると、その日のご利益も倍増するとされているため、よりパワフルな開運日となり、さらなる運気アップが期待できますよ。
また、一度諦めてしまったことや、やりたくてもなかなか勇気が出なかったことに再チャレンジする絶好の機会です。これまで立ちはだかっていた障害が取り除かれやすいとされているため、最初の1歩を踏み出す絶好のチャンスとなるでしょう。
【やるといいこと】
・副業を始める
・投資をする
・口座を開設する
・財布の新調をする
・宝くじを購入する
・新規事業を始める
・開店、開業する
・会社の登記をする
・転職や転勤をする
・引っ越しをする
・婚姻にまつわることをする
・趣味や習い事を始める
・諦めてしまったことの再スタートをする
・神社に参拝する
・お月見をする
また、天赦日は、新たなことを始めるのに最適な日とされていますが、物事を終わらせることには不向きです。退職や閉店などの区切りをつける行動は、避けた方がいいでしょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・葬儀を行う
・入院する
・退職をする
・閉店をする
・何かを終わらせる
十五夜の夜には、ゆったりと空を見上げ、美しい月を愛でる時間を過ごしてみましょう。
年に1度の特別な月を眺めながら、今ある幸せに感謝をしたり、これからの人生をより満ち足りたものにするための願い事をしたり、計画を立てたりするのも、さらなる豊かさを引き寄せる開運アクションになりますよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
