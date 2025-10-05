¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂç¸ºÎÌ¡Öµ¤Ê¬ÎÉ¤¤¡×¡¢70Âå¤ÎÏ·¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á ¨¡ ¡Ö¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢ÂçÉý¸ºÎÌ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÁÀâÅª¥ì¥¹¥éー¤Î¥Þー¥¯¡¦¥±¥¢ー¤ò¾×·â¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ç±é¤¸¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØThe Smashing Machine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡ØLizard Music¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£¾®Àâ²È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¥¦¥©ー¥¿ー¤Î»ùÆ¸¸þ¤±¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡È¥Á¥¥ó¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ØThe Smashing Machine¡Ù¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡×¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï70Âå¤ÎÏ·¿ÍÌò¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö75ºÐ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶ÚÆù¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥ÉËÜ¿Í¤Ïº£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë95ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥éー¡¦¥Ù¥¤¥Óー¡Ù¡Ê2004¡ËÅö»þ¤Î»Ñ¤À¤í¤¦¤«¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î±ÇÁü¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØThe Smashing Machine¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÌó13¥¥í¡Ê30¥Ý¥ó¥É¡ËÁýÎÌ¤·¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Î¥Þ¥¦¥¤Ìò¤Ç¤â¤½¤ÎÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é2ºîÉÊ¤Ï2024Ç¯¤Î5·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Â³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤ª¤è¤½7¥ö·î¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢º£¸å¼«¤é¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¥¥íÍî¤È¤¹·×²è¤Ê¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØLizard Music¡Ù¤Î»£±Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢11·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸3¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤ÎÍ½Äê¡£¤â¤·¤ä¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤ÏÁé¤»¤¿»Ñ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ØLizard Music¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥ô¥£¥¯¥¿ー¤¬¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Çµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÏ·¿Í¡È¥Á¥¥ó¥Þ¥ó¡É¤È¡¢Èà¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤ØÎ¹Î©¤ÄÊª¸ì¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥µ¥Õ¥Ç¥£¡õ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¡ØThe Smashing Machine¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥×¥é¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
