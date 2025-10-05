「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）

広島、ヤクルトともに最終戦を行い、今シーズンの全日程を終えた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は広島の若手３投手を評価。先発した佐藤柳之介、リリーフした菊地ハルンと辻大雅の投球内容について「戦力として十分期待できる。来年が楽しみだ」と語り、カープ“再建”の重要ピースに位置づけた。

今シーズン最後の試合は来年への希望が見える試合にもなったね。

先発の佐藤柳は四回にちょっと崩れたため５回３失点で降板したが、内容的には決して悪くなかった。腕がしっかり振れていたし、全般的にはリズムよく投げていた。

四回は先頭の長岡に安打を許し、無死一塁となったところでクイックモーションを使い始めた。これがきっかけで制球を乱してしまったのだが、あの場面ではあまりクイックを意識する必要はなかったのではないか。

村上からは二回に変化球、四回に直球で、それぞれ三振を奪った。見どころがあったし、今後が楽しみでならないね。

（富士大出身の新人・佐藤柳はこの日が６試合目の登板。５回を４安打３失点で２敗目を記録した。６月２９日の中日戦での先発がプロ初登板で初勝利。その後、２軍調整を経て１０月４日に再登録された）

残念だったのは五回を投げ終えたところで降板したこと。ほかの投手を投げされる予定があったからかな。まだ７６球だっただけにね。そこからのスタミナを確かめたかったんだが。

リリーフした菊地は高校卒の新人ながら、２メートルの長身から投げ下ろす体重の乗ったボールが魅力的だ。コントロールもいいし、バットの芯で捉えられてもあまり打球が伸びず、野手の正面に飛んでいた。こういう重い球質も武器になりますよ。

（１年目の菊地は９月２３日の初登板から数えて４試合目。すべてリリーフで４回を計２安打１四球１失点、防御率２・２５。同２８日のＤｅＮＡ戦以外は走者を出しておらず、この試合は七回の１イニングを直球とフォークの２種類で三者凡退）

辻も非常によかった。八回に村上を３球で空振りの三振に仕留めたのは１４９キロの高め直球。今年が３年目だからね。球速はもっと伸びるはずだ。

彼は球のキレが非常にいい。制球を乱すこともなく安定した投球を続けている。フォームは昔のタイプというか。重心が低く、ひざが地面に着くぐらい。下半身の粘り強さが特長で、よほど足腰がしっかりしているんだと思う。

今後の起用法は分からないが、仮に先発へ回るなら、この秋から投げ込んでスタミナを養うことだ。それぐらいの可能性を感じるね。

（育成出身で３年目の辻はすべて中継ぎで１６試合目の登板。計１６回で奪三振は２１。防御率は１・１３。与四球３は見事）

それにしてもだらしないのはハーンだ。前日も連打を浴びて途中降板。この試合は連打と四球で満塁にして降板。

リリーフした鈴木が無失点で切り抜けたが、これでは来年の契約がどうなるか。若手のための貴重な残り試合を使っているというのに。

今シーズンの最終戦。松山、田中、上本…ベテラン選手のラストゲームでもあっただけに寂しさはあるが、カープの明日を託せる選手は間違いなくいますよ。