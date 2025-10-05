佐々木希の子どもが「餃子作り」完成品に反響 「すばらしい！」「お母さんと一緒でお料理上手ー」
俳優・モデルの佐々木希（37）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、家族の近況を写真つきで報告した。
【写真多数】佐々木希「子供が餃子作りに挑戦」の完成品 娘がハマっているものも
「最近のあれこれ」として投稿したのは、9枚の日常写真。1枚目は「子供が餃子作りに挑戦」した料理で、「子供が包丁でキャベツ切る時はヒヤヒヤしたけど、ほぼ自分で完成させたので、達成感に満ち溢れた表情をしていました」「家族で50個くらい食べました！」と報告した。
さらに「この夏も何度も作ったカレー」「友人宅でバーベキュー」「トリックアートへ！」など、次々と披露。
6枚目の玩具の写真には「娘が沢山お話しするようになったんだけど、未だに雪だるまは、『ゆきまるま』って言います 笑」、9枚目では「娘のハマっているものは、ミニーちゃんとお母さんと一緒と、お友達に教えてもらったシナプシュ！」と、娘の様子をつづった。
これに対して、ファンからは「めっちゃほっこり」「餃子の大きさ、形不揃いなところがすばらしい！」「お母さんと一緒でお料理上手ー」「お嬢様の『ゆきまるま』に微笑む希ちゃんを想像しただけで幸せな気持ちでいっぱいになりました」など、多数のコメントが寄せられている。
