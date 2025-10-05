DC¥Òー¥íー¥Áー¥à±Ç²è¡Ø¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¡Ù½àÈ÷Ãæ ¨¡ ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó´Î¤¤¤ê´ë²è¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¡ÈÂçºî±Ç²è¡É¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤â´ë²è¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£DC¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬Â³Êó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2023Ç¯2·î¡¢¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÂè1¾Ï¡ÖGods and Monsters¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ó¤¤¤ï¤¯¡ÖËÍ¤Î´Î¤¤¤ê´ë²è¡×¡£DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Èー¥à¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´ð¤Å¤¯¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¡¦¥Áー¥à¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊø²õ¤·¤¿À¤³¦¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï³«È¯¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ÊÁ°¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥ó¤Ï2025Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µÓËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·º£²ó¡¢¥¬¥ó¤ÏÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ë²è¤¬¸½ºß¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ó¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£±Ç²è¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ë´ë²è¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±Ç²è¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ÑµÒ¤ò±Ç²è´Û¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î½õ¸À¤ËÇØ¤¡¢¼«ÎÏ¤Ç¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡¦¥Áー¥à¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ê¥¢¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¡Ù¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¡¦¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¡¢ÂÐ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎËÉ±Ò·³¡Ö¥¹¥Èー¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÎÊø²õ¸å¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ëー¥µー¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Áー¥à¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬±Ç²è¤Ç¤Ï¥¹¥Èー¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
