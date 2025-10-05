女の子に「テキトーすぎる！」と思われるLINEの返信９パターン
LINEのやりとりでは誤解が生まれやすいもの。何気なく送った返信が、女の子の目には「手抜き」に見えることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、男性からのどんなLINEの返信に対して「テキトーすぎ！」と感じるのか教えてもらいました。
【１】返信もそこそこに、２行目から「ところでさ…」と別の話題をふるLINE
「こっちの話題は無視かい！」（２０代女性）というように、「ふーん」などと返信しただけで、いきなり話題をかえるLINEにイラッとする女の子もいます。話題をかえるのは、女の子の話が終わるまで待ったほうがよさそうです。
【２】「なるほどね」「分かった」など、会話をふくらませるつもりがないLINE
「つまりはやりとりを終わらせたいってこと？」（１０代女性）というように、話を途切れさせる返信にめげる女の子もいます。「分かった。○○ということだよね？」など、理解を深めるための一言を添えると話が膨らんでいいかもしれません。
【３】「カラダにわ気つけてね」など、誤字脱字だらけのLINE
「雑だし頭も悪そう」（２０代女性）というように、注意力散漫で知性もないと思われる恐れがあります。LINEを送る前に見直す、難しい漢字は調べてから使うなどすれば、簡単に避けられるかもしれません。
【４】やたらと同じスタンプばかり連発するLINE
「こんなもんでいいだろうと舐められてるみたいでイラッ！！」（２０代女性）というように、ワンパターンのスタンプを見て怒る女の子もいるようです。LINEの内容に合わせて、スタンプで喜怒哀楽を使いわけるくらいの手間は惜しまないほうがいいでしょう。
【５】悩み事を相談したときの「なんとかなるよ」などの無責任なLINE
「『なんともならない』からLINEしてるのに…」（１０代女性）というように、他人事のような顔をしているように思われてしまうようです。ただし、「あんなに頑張ってたから大丈夫」など、「なんとかなる」裏付けを添えれば印象は違うでしょう。
【６】どんな話題に対しても「そうなんだー」だけのLINE
「ちゃんと読んでないだろ…。何が『そう』なのよ！」（１０代女性）というように、話題に対して上の空に見えるようです。たとえば、「へー、それは知らなかった。○○だと思ってた」など、関心を持っていることをアピールしましょう。
【７】「どっちがいい？」と質問したときの「どっちでもいい」という投げやりなLINE
「『どっちでもいい』は『どうでもいい』に見える…」（２０代女性）というように、女の子の目には、あまりにも無関心に見えるようです。「どっち？」と聞かれたら、必ず一方を選び、その理由も添えてあげるくらいの丁寧な返信が喜ばれるかもしれません。
【８】「うん」と一言返信するだけのLINE
「どんなLINEを送っても答えは同じ。連絡する気が失せる」（２０代女性）というように、単調な返信に悲しくなる女の子はかなり多いようです。たとえば、「うん、そう思う。○○だよね」など、会話するイメージで返信すれば女の子も楽しくやりとりを続けられるでしょう。
ほかにも「こんな返信をしたら女の子に怒られた」という経験があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
