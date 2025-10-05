全日本プロレスは５日までに１０月１１日に埼玉・行田グリーンアリーナで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」の全対戦カードを発表した。

会見では「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」芦野祥太郎、「世界タッグ王者」ザイオン＆オデッセイが登場。行田で新メンバー「Ｘ」を投入することを明かした。

Ｘは、芦野と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦する。Ｘは、ザイオンが選抜したメンバーで正体は芦野、オデッセイも何も知らされていないという。

会見でザイオンは「Ｘは俺のアメリカの友人で、芦野の『世界最強タッグ決定リーグ戦』のパートナーだ。芦野もオデッセイも彼の正体をまだ知らないが、非常に楽しみにしていてワクワクしている。２人とも毎日『Ｘは誰だ？Ｘは誰だ？』って聞いてくるよ。でも秘密なんだ。全員が行田でＸを目撃することになるだろう」とほほ笑んだ。

さらに「一つ言えるのは、宮原はＸのことを知らないだろう。鈴木秀樹はＸのことをよく知っている。ＨＡＶＯＣは日本だけじゃなく、世界のＨＡＶＯＣだ。新メンバーも型にはまらないＨＡＶＯＣにぴったりのメンバーだから楽しみにしていて欲しい」と予告した。記者から「日本人なのか、外国人なのか？」と聞かれたザイオンは「すごくいい質問だね。だけど、当日まで言うわけにはいかないんだ。当日のお楽しみということで」と煙幕を張った。

行田でＸとタッグを組む芦野は「Ｘ、誰だか知りません。ザイオンが教えてくれないので。多分もうちょっとね、近くになんないと誰だかわかんないんですよ。だから、それはもうファンの皆様と一緒なんで。だから非常に楽しみです。誰が来てもいいけど、もうめちゃくちゃ楽しみです。日々ね、ワクワクして寝れないぐらいです」と胸を躍らせていた。

◆１０・１１行田大会全対戦カード

▼第１試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ バカの時代 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

斉藤ジュン、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ＶＳ 真霜拳號、佐藤光留、立花誠吾

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

大森北斗、羆嵐、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ＶＳ 田村男児、ＡＴＭ、小藤将太

▼第３試合 アジアタッグ選手権試合前哨戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、ＭＵＳＡＳＨＩ、ＶＳ 本田竜輝、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、鈴木秀樹 ＶＳ 芦野祥太郎、Ｘ

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・青柳亮生 ＶＳ 挑戦者・井上凌

▼メインイベント 世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ザイオン、オデッセイ ＶＳ 挑戦者組・青柳優馬、安齊勇馬