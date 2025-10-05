意外なところにゴルフ仲間あり⁉ゴルフ帰りに見かけた“あるもの”に大興奮

ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！

この運ちゃん、絶対ゴルファーだけど……

先日のゴルフ帰りのこと。いつもと変わらぬ大渋滞のなか、私の前には大型トラックが。そのトラックをなんとな～く見ていたら、見たことのあるロゴがついているじゃないですか！意外な組み合わせに、ちょっと進んでは止まってを繰り返しながらの停車中に撮った写真がコレなんですが、私も憧れているパター「スコッティ・キャメロン」のマークとロゴ。

後日、トラック運転手のゴルフ仲間に写真を見せてみると、ここには普通、トラック愛好会のサークル名なんかを入れるそう。そこに「スコッティ・キャメロン」を入れるなんて、当然、使っているパターはキャメロンで間違いないはず。やはり王道で人気のニューポートかニューポート2の愛用者か、クラシックなプレミアモデルももっているかも、意外にもファントムの使い手だったりして、など想像を膨らませながらの運転は渋滞を忘れさせてくれる楽しさがありました。

いずれにしても、どんだけキャメロンパターが好きなのか。運転手のお顔も拝見したくて、ヨコに並ぼうと試みましたがそれは叶わず。まさか、このトラックでゴルフ場に行くことはないと思いますが、自家用車にもキャメロンのステッカーを貼っているかもしれませんね。

