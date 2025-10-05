アニメ映画「ホウセンカ」

俳優・宮崎美子（66）は、還暦を過ぎてもなお新しい挑戦を続ける存在だ。アニメ映画「ホウセンカ」（10月10日公開、監督・木下麦）で声優として注目を集める一方、その半生を振り返れば、仕事に対する揺るぎない姿勢と、人生を静かに見つめる眼差しが浮かび上がる。（全2回の第2回）

＊＊＊

「私は家族もいないので、自分の命を大事にして、誰にも迷惑をかけず静かに人生を閉じられたらいい」

華やかな芸能界で45年ものキャリアを重ねながらも、宮崎の人生観はきわめて現実的だ。

「ホウセンカ」は刑務所に収監され、死期を悟った主人公・阿久津（小林薫）が人生最後の逆転を夢見る物語。宮崎はかつての恋人で年老いた那奈を演じているが、自身は日々の暮らしの中で小さな幸せを積み重ねることに価値を見出している。「小さな逆転こそが幸せだと思う。健康で元気に、平穏に生きていけることが一番大切」と話す。

宮崎美子

宮崎は1980年にデビュー。当初は決して順風満帆ではなかった。「最初に主演したドラマ『元気です！』（1980年）では、いい芝居をできなくて本当に悔しい思いをしました。プロデューサーから『終わったら、（熊本に）帰っていい』と言われたこともあります」。そのとき、共演した河内桃子さんに「もう少しおやりになってみれば」と声をかけられた。

その言葉に励まされ、再び踏みとどまったことが、その後の道を決定づけたという。

「続けることで少しずつ見えてくるものがあって、それが面白かったんです。辞めようと思ったことは一度もない。続けてきてよかった、と心から思います」。

大きな転機となったのは、2000年公開の映画「雨あがる」だった。黒澤明の遺志を継いだ作品で、翌年には日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。「ようやくこの仕事をしていいんだと思えました。デビューから20年、初めて入り口に立てた気がしたんです」。苦悩や試行錯誤を経て、俳優としての確信を持てた瞬間だった。

還暦でビキニ

2020年、60歳の節目には、大きな挑戦として40年ぶりのビキニ姿を撮影した自身初のカレンダーを出版した。撮影を担当したのは、彼女のデビューとなった『週刊朝日』のグラビアも手掛けた写真家・篠山紀信さんだった。

「還暦でビキニなんてなかなか聞かないでしょう。でも節目に自分を残しておきたいと思ったんです」。最初はためらいもあったが、勇気を出して挑戦した。「やってみたら、自分自身も少し解放された気がしました。完成したカレンダーを見た方々から『素敵ですね』と言っていただけて、本当にやってよかった」。還暦という年齢をポジティブに捉え、自分自身を再確認する機会となった。

その根底にあるのは、常に変わらぬ好奇心だ。最近はYouTubeで本や料理などを紹介する活動も始めた。「自分が好きでやっていることですが、楽しんでくださる方がいるのが嬉しい」。60歳を過ぎても新しいことに挑戦する姿勢は健在だ。

また、地元・熊本とのつながりも大切にしている。月に一度は地元放送局のRKK熊本放送「週刊山崎くん」に出演したり、地元ロケの映画「囁きの河」にも進んで出演したりもした。同級生たちとも顔を合わせる機会もある。「みんなが元気で集まってくれて、私も顔を出せるのが嬉しいんです」。ふるさととの絆が、忙しい日々を支える大きな力になっている。

「迷惑をかけないように」というのが年齢を重ねた今の信条だ。人生を自分の思うようにきれいに閉じるために、少しずつ準備を進めているという一方で、「役者をやる面白さは年々増しています。定年がないのは本当に幸せ」と笑顔を見せる。

これからについて尋ねると、「声の仕事をもっとやりたいです。アニメも映画もドラマも、吹き替えも勉強になると思うので挑戦してみたい」と目を輝かせる。常に新しい挑戦を求め続ける姿勢が、宮崎美子という俳優の原動力だ。

＊＊＊

宮崎美子

1958年、熊本県出身。1980年に『週刊朝日』の表紙モデルに起用された後、ミノルタカメラのテレビCMに出演。同年ドラマ「元気です！」（TBS）の主演で俳優デビュー。以降、映画、ドラマ、舞台、クイズ番組などで幅広く活動する。映画「雨あがる」（00）で日本アカデミー優秀主演女優賞、ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。近年の主な出演作に「介護スナックベルサイユ」（東海テレビ・フジテレビ）、連続テレビ小説「おむすび」（NHK）、配信ドラマ「さよならのつづき」などがある。故郷の熊本では「週刊山崎くん」（RKK熊本放送）にレギュラー出演中。

デイリー新潮編集部