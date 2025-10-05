自分のビジネスの未来や、大切な資産の運用先などを考える場合、「景気」の展望を知ることは必須です。しかし、数えきれないほど専門家がいるなかで、自分が求める視点から発信する意見を探すのは大変です。ベテラン経済評論家の塚崎公義氏が、自分にとって参考になる意見を発信する専門家の見分け方を伝授します。

世の中に大勢いる「景気の話をする人」…4つに分類すると？

世の中に景気の話をする人は大勢いますが、筆者はその人たちを4つのグループに分けています。

第1 経済学者

まず、現実よりも理論を優先する経済学者です。主流派経済学者は「人々が合理的に行動するとすれば、何が起きるのか」を考えるのですが、実際には人々は合理的に行動しないので、彼らの理論は現実を説明できません。景気予想屋である筆者は彼らを「理路整然と間違える連中」と呼んでいますが、彼らはわれわれ景気予想屋を「勘ピューター」と呼んでいるかもしれませんね（笑）。

100年後くらいには、経済学と心理学の共同研究が進み、「人々が衝動買いをするという前提で、何が起きるのかを考える」等々が主流派になれば、経済学も使えるようになると期待しています。

もっとも、いまでも経済学を学ぶことは重要です。物事を論理的に考える訓練としては大いに役立つからです。実際、筆者も経済学の教科書を書いていますし、経済学の講義も行なっていました。

第2 景気予想屋

そして景気予想屋です。経済学理論も少しは学びますが、なによりも活きた経済をしっかり見つめて、長年の経験と勘をフルに活用して「何が起きそうか予想する」のが仕事です。

「景気がよくなりそうだから、材料を多めに仕入れておこう」といったことを考える材料を提供するのが仕事です。筆者が銀行にいた時には、銀行自身が「景気が良くなると貸出が増えるだろう」「金利が上がりそうだから、固定金利での借入を増やしておこう」などと考える材料を提供していました。

第3 株価の予想屋

株式投資をする人のために景気の話をするのが仕事です。彼らについては後述します。

第4 トンデモ屋

いつでも株価暴落や大恐慌を予言しつづけるトンデモ屋は、話が面白いのでマスコミに呼ばれたり本が売れたりしますし、一定程度の固定客が確保できます。そしてなにより、予測ではないので外れても怒られませんが、たまに当たると「以前から私が正しく予想していたとおりになりました」などと言えるわけです。これは、結構優れたビジネスモデルで、筆者ももう少し自尊心が少なければトライしてみたい仕事です（笑）。

「株価予想屋」は、限られたものを詳しく論じる

景気予想屋は、幅広い経済指標を眺めて景気の大きな流れを把握しようとしますが、株価予想屋は限られたもの（日米金融政策、米国雇用統計等）に神経を集中します。

たとえば鉱工業生産統計は、景気を見る上では重要ですが、株価予想屋はそれについてあまり語りません。駆け出しの景気予想屋だった頃の筆者は、それが不思議で仕方ありませんでしたが、自分で投資を続けるうちに、わかってきました。

鉱工業生産統計が発表された日に株価が動くことは稀なのです。したがって、投資家たちは鉱工業生産統計に注目しておらず、したがって株価予想屋もそれに関する情報を提供する必要性が乏しく、一層多くの投資家が関心を失い、統計発表日には一層株価が動かなくなる、ということが起きているからです。

一方、景気予想屋は金融政策にはあまり関心を示しません。「金利が0.25％上がったから設備投資を手控える企業が多発して景気が悪化する」などということはないからです。そこに株価予想屋が注力するのは、金融政策で株価が大きく動くからなのです。多くの投資家が金融政策に注目しているため、金融政策で株価が動き、次から一層多くの投資家が金融政策に注目する、というわけですね。

株価予想屋は「一喜一憂」する

経済指標は振れるので、一喜一憂せずに大きな流れを把握するように、と景気予想屋は教えられていますが、そんなことをしていたら株価が先に動いてしまうので、株価予想屋は一喜一憂します。

そこで筆者は彼らのことを「雨が降ると洪水を心配し、雨が止むと水不足を心配する連中」と呼んでいますが、もしかすると彼らは景気予想屋のことを「堤防が決壊してから洪水を心配する連中」と呼んでいるかもしれませんね（笑）。

優劣ではなく、目的による使い分けが重要

筆者は、仕事中は株価予想屋を揶揄していますが、アフターファイブには株式投資（投機？）を楽しんでいます。その際には株価予想屋の話を大いに参考にしています。べつに彼らのことを劣っていると思っているわけではなく、単に目的が違うだけだ、という認識です。

したがって、読者も何の目的で景気の話を聞きたいのか、目的によって誰の話を聞くのか選ぶことが必要です。一般の人には景気予想屋と株価予想屋の区別がつきにくいかもしれませんが、金融政策の話が短いのが景気予想屋、長いのが株価予想屋だ、と考えれば間違いないでしょう。

ちなみに、景気予想屋の話は結構あたります。それは、景気が上を向いているときには「景気はしばらく改善を続けるでしょう」と言っていれば高い確率で当たるからです。しかし、それは景気予想屋が株価予想屋より優れているからではありません。株価の予想のほうがはるかに難しいからなのです。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

筆者への取材、講演、原稿等のご相談は「ゴールドオンライン事務局」までお願いします。「THE GOLD ONLINE」トップページの下にある「お問い合わせ」からご連絡ください。

塚崎 公義

経済評論家