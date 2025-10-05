2025年10月1日（水）に、りんかい線 新型車両『71-000形』出発式が、東京テレポート駅で行われた。

【写真】にっこり笑った口？見覚えのあるアイコンのようにも見える？

1996年の東京臨海高速鉄道（りんかい線）開業以来、初の新型車両導入となる今回。新型車両『71-000形』の営業運転を開始することを記念して開催された。

イベントは、駅コンコースでの社長挨拶やテープカットの後、ホームにて『71-000形』の初運行に立ち会う出発式を実施。記念すべき初運行に、集まった鉄道ファンから盛大な歓声と拍手が巻き起こった。

開業以来活躍してきた『70-000形』に代わる新型車両『71-000形』は、2027年度の上期には、全8編成・80両の導入を完了する予定だという。



りんかい線 新型車両『71-000形』外観（写真提供：東京臨海高速鉄道）

『71-000形』は、ウォーターフロントの美しい眺望や、洗練された都市空間の上質さを備えた車両を目指し、海と都会をイメージさせるブルーを基調にしたデザイン。

外観デザインは、『70-000形』の丸みのある面影を継承しながら、前面上部のひさし形形状が横方向への広がりを強調。顔のようにも見える前面のカラーリングは、「優しい微笑み」をイメージしている。



りんかい線 新型車両『71-000形』内観（写真提供：東京臨海高速鉄道）

また、内装も『71-000形』の木目柄の妻部化粧板など面影を残しながら、ホワイトやネイビーで統一。臨海副都心の洗練された都市景観をイメージしているという。

そして、「どなたでも」「安心／安全に」「快適に」乗車できるよう、車両を様々な部分をアップデート。

床面高さを50mm下げ、ホームとの段差を軽減。荷棚や吊手もより多くの乗客が利用しやすいよう、高さを低くしている。また、すべての車両にフリースペースを設置し、車いすやベビーカー利用の乗客の利便性を向上した。



りんかい線 新型車両『71-000形』フリースペース（写真提供：東京臨海高速鉄道）

防犯カメラも全車両に搭載。客室内に通話式非常通報装置を1車両あたり4台設置し、不審者や体調不良等のトラブルへのスムーズな対応につなげる。

さらに、車体幅を拡げることで、混雑時の圧迫感を緩和。座席幅も拡大、袖仕切りも大型になり、着席時の快適さを向上させた。ドア上部には2画面の液晶ディスプレイを設置。乗車案内や運行情報、駅設備案内などの案内を提供する。

りんかい線は、1996年に「新木場〜東京テレポート」間が開業。さらに2001年に「天王洲アイル」まで、2002年に「大崎」まで全線開業。大崎でJR埼京線と相互直通運転を行っており、お台場方面から乗り換えなしで、渋谷、新宿、池袋、大宮、川越まで行くことができる。

臨海副都心の開発に伴い、2007年に営業利益の黒字化を達成。2013年には経常収支の黒字化を達成している。