伊藤二花が27位 ヤナ・ウィルソンが単独首位で最終日へ
＜エプソン・ツアー選手権 3日目◇4日◇インディアン・ウェルズGL セレブリティC（カリフォルニア州）◇6626ヤード・パー72＞米国女子下部ツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
日本勢は3人が出場し、伊藤二花が8位タイで決勝ラウンドに進出。この日は、3バーディ・2ボギーの「70」で回りトータル9アンダー・27位タイで最終日に進む。現在のポイントランキング4位で来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花、谷田侑里香は予選落ちを喫している。ヤナ・ウィルソンがトータル17アンダーで単独首位。トータル16アンダー・2位タイにソフィア・シューベルト、トータル15アンダー・3位にアン・チェン（いずれも米国）が並んでいる。今大会終了後のポイントランキング上位15人にが米女子ツアーメンバー入りを果たし、来季の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
エプソン・ツアー選手権 3日目のリーダーボード
エプソン・ツアー ポイントランキング
日本勢奮闘！ 米女子ツアーのリーダーボード
原英莉花が“上位カテゴリー”でのLPGA昇格確定 最終戦を前にポイントランクトップ10入りが決定
渋野日向子が「スタンレーレディスホンダ」に出場 日本ツアー今季2試合目、米メンバー集結
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
日本勢は3人が出場し、伊藤二花が8位タイで決勝ラウンドに進出。この日は、3バーディ・2ボギーの「70」で回りトータル9アンダー・27位タイで最終日に進む。現在のポイントランキング4位で来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花、谷田侑里香は予選落ちを喫している。ヤナ・ウィルソンがトータル17アンダーで単独首位。トータル16アンダー・2位タイにソフィア・シューベルト、トータル15アンダー・3位にアン・チェン（いずれも米国）が並んでいる。今大会終了後のポイントランキング上位15人にが米女子ツアーメンバー入りを果たし、来季の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
エプソン・ツアー選手権 3日目のリーダーボード
エプソン・ツアー ポイントランキング
日本勢奮闘！ 米女子ツアーのリーダーボード
原英莉花が“上位カテゴリー”でのLPGA昇格確定 最終戦を前にポイントランクトップ10入りが決定
渋野日向子が「スタンレーレディスホンダ」に出場 日本ツアー今季2試合目、米メンバー集結