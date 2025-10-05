金谷拓実14位、久常涼23位で最終日へ 南アフリカの26歳が単独首位
＜サンダーソンファームズ選手権 3日目◇4日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
日本勢からは3人が出場し、そのうち金谷拓実と久常涼が16位で決勝ラウンドに進出。この日、金谷は6バーディ・2ボギーの「68」をマークしトータル11アンダー・14位タイ、久常は6バーディ・3ボギーの「69」で回りトータル10アンダー・23位タイで最終日に進む。トータル18アンダー・単独首位にガリック・ヒーゴ（南アフリカ）。トータル16アンダー・2位タイにダニー・ウォーカー、スティーブン・フィスク（ともに米国）が続いた。今大会はポイントランキング50位外の選手が来季シード権とシグネチャー大会出場権をかけて争う、秋の陣『フェデックス・カップフォール』の第2戦。優勝者には2年間のシードが与えられる。ランク50位以内の選手も出場できるが、その場合はポイントの加算はされない。
