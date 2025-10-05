【台風】日本列島への接近は？　台風22号は最大瞬間風速５０メートルの強さに発達予想　勢力を強めて『停滞』か、その後の進路予想を注視

５日午前３時に台風２２号が発生しました。小笠原諸島では６日にかけて強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、高潮などに注意が必要です。



台風２２号は西へ進み、発達して強い勢力になる予想です。また日本列島への接近を予想するモデルもあります。



気象庁によりますと台風２２号は、５日６時には父島の南南東にあってゆっくりした速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





小笠原諸島で５日から６日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は１５メートル（２５メートル）です。台風の中心は、６日６時には父島の南南西にある予想で中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。７日３時の予想は、西へ時速１５キロで進むとみられ、中心気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルの予想です。また９日から１０日にかけては日本の南で、ほとんど停滞する予想です。発達して強い勢力になるとみられ、中心気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで暴風警戒域を伴う見込みです。台風の進路はまだはっきりと定まっておらず、予報円は大きくなっています。日本列島に近付く可能性もあり、新しい進路予想情報に引き続き注視していきます。