◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３点を追う５回２死一塁の３打席目は見逃し三振に倒れて３打席連続三振となった。

フィリーズの先発は、クリストフェル・サンチェス投手（２８）。今季は３２登板で１３勝５敗、防御率２・５０と安定した投球を見せた左腕だ。大谷は今季、６打数１安打で５三振。通算でも１６打数４安打の打率２割５分、本塁打＆長打なしと苦しめられていた。

１回表先頭の１打席目。プレーボール前からファンは総立ちとなり、大谷の名前がコールされると痛烈なブーイングが浴びせられる異様な雰囲気の中で打席に立ったが、３球連続空振りの三振に倒れた。１回裏は、最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマークするなど３者凡退。シュワバーも右飛に打ち取った。

両軍無得点の２回には、先頭のボームに四球を与えると、続くエンゼルス時代の同僚・マーシュに中前安打。無死一、二塁のピンチを背負うと、リアルミュートに右中間へ適時三塁打を浴びて２点の先取点を許し、１死三塁でベーダーにも左犠飛を許して３点のリードを与えた。バットで返したいところだったが、３点を追う３回無死一塁の２打席目も、フルカウントから低めのシンカーに反応せず、一塁へ歩きかけたが、ストライク判定で見逃し三振。３回はシュワバー、ハーパーから２者連続三振を奪うなど３者凡退で、４回もマーシュから見逃し三振を奪うなど２イニング連続で３者凡退に抑えた。５回２死一塁の３打席目も見逃し三振。３打席連続三振となった。

この日はメジャー８年目にして初めて投手としてポストシーズンのマウンドに立った大谷。前日３日（同４日）の会見では「今はすごい楽しみにしています。もちろん緊張することもあると思うけど、シーズンをこれまで勝ってきて、またあした（第１戦で）プレーできることに喜びを感じている。健康な状態でまたあしたプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだと思う」と心境を口にしていた。

レッズとのワイルドカードシリーズは２連勝で突破したドジャース。大谷は第１戦で初回先頭弾を放つなど２本塁打を放って勝利に大きく貢献すると、第２戦も１点リードの６回に適時打を放って試合を決めた。前日の会見では「チーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思っています」とジョークを口にするなどリラックスした様子も見せていた。メジャーの１シーズンのポストシーズンで投手、それ以外のポジションでそれぞれ１試合以上スタメン出場するのは初で、投手が５番以上の打順に入るのも史上初となった。