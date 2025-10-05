高市早苗・前経済安全保障相を総裁に選出した４日の自民党総裁選で、鳥取県内の党員・党友票は５人の候補者のうち林芳正官房長官が、全体の半数近い３０１９票を獲得してトップだった。

小泉進次郎農相が２位で、高市氏、小林鷹之・元経済安保相、茂木敏充・前幹事長と続いた。

開票作業は鳥取市の党県連で行われた。投票権がある県内の党員・党友９４８３人に対し、投票総数は６６１６票で投票率は６９・７７％。県連会長の石破首相が選ばれた昨年９月の総裁選の８２・４１％を１２・６４ポイント下回った。

有効投票数は６５４９票で、林氏の得票率は４６・１％に上った。小泉氏が２１２０票（３２・３７％）、高市氏が１２５４票（１９・１５％）、小林氏が９０票（１・３７％）、茂木氏が６６票（１・０１％）だった。県連関係者によると、総裁選に出馬しなかった石破氏の氏名が書かれた投票用紙もあり、無効票になったという。

高市氏について、斉木正一県連幹事長（県議）は「石破首相の次の総裁であり、東京一極集中の是正や地方創生といった政策に引き続き取り組んでほしい」と要望し、「連立の枠組み拡大に向けてどうまとめるのかにも注目したい」と述べた。

県内の党員・党友票で林氏が１位となった要因としては、県連に所属する舞立昇治参院議員が推薦人に名を連ねたことを指摘し「迷っていた党員らが『地元の人が応援しているのなら』と考えたのではないか」と推測した。

高市氏の総裁選出を受け、平井知事は「女性初の総裁として清新な政治を目指し、石破内閣が挑戦してきた人口減少対策や地方創生などにも取り組み、未曽有の国難を乗りきるリーダーシップを発揮してほしい」とのコメントを出した。