【カフェ・ベローチェ】好きなドリンク1品を注文すると、「オリジナルビーフカレー」が半額の415円に！

カフェ・ベローチェでは、好きなドリンク1品を注文すると、「オリジナルビーフカレー」が半額の415円で楽しめる「オリジナルビーフカレー半額キャンペーン」を2025年10月15日まで実施しています。

オリジナルビーフカレー半額はお得すぎ...

オリジナルビーフカレーは、牛肉やオニオン、マッシュルームなどをじっくりと煮込み、コク深く仕上げた中辛の欧風カレーです。11時以降の販売となります。

期間中は「オリジナルビーフカレーセット」の販売はしないほか、スクラッチカードやアプリクーポンなどの割引との併用は不可です。数量限定のため品切れになる場合があります。

セットドリンクに限定せず、好みの1杯と自由に組み合わせられます。

また、25年10月31日まで、店舗での会計1回につき外れなしの割引スクラッチカード1枚がもらえる「スクラッチカードキャンペーン」も開催中です。対象商品が次回購入時に50円引き／100円引き／200円引き、もしくは無料となります。クーポンの有効期限は12月17日までです。

■対象商品

＜パスタ・ライス＞ガツンと！ 旨辛チョリソーのアラビアータ、王道ナポリタン、揚げナスとベーコンの香ばし醤油、大葉香るたらこバター、ドライカレー〜ごろっとタンドリーチキン〜、海老のトマトクリームリゾット、オリジナルビーフカレー

＜ケーキ＞ベイクドチーズケーキ、チョコレートケーキ、王道モンブラン〜焼き栗使用〜

一部店舗ではパスタ・ライスメニューは取り扱っていません。「半額キャンペーン」実施中の10月2日から15日はオリジナルビーフカレーには使えません。他のクーポン券やアプリクーポン、割引サービスとの併用はできませんが、エコ得割引とは併用可能です。Uber Eatsには利用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部