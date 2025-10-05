

近年、細胞内の「エネルギー工場」であるミトコンドリアに注目が集まっている。著者の武本重毅氏は「アンチエイジングのカギは、ミトコンドリアを健康に保つことにある」と説く。

ミトコンドリアが私たちの体の中で果たしている重要な役割とは……。ミトコンドリアを元気に保つための実践法を伝授する（『ミトコンドリアから読み解く老化と再生 - 「老けた人」と「若々しい人」の違いはミトコンドリアだった！』より一部抜粋、編集してお届けします）。

ミトコンドリアの役割は、細胞にエネルギー（ATP）を供給することでしたね。では、その働きが落ちると、どうなるのでしょうか？

⃝ ATPが減る → 細胞が元気をなくす

⃝ 活性酸素が増える → 細胞や遺伝子が傷つく

⃝ 細胞がうまく修復できない → 機能が低下する

このような“細胞の不調”が続くと、やがて臓器全体の機能も落ちていきます。

なぜミトコンドリアは弱るのか？

では、ミトコンドリアが弱ってしまう原因にはどんなものがあるのでしょうか。原因として考えられるのは次のようなものです。

⃝ 加齢（年をとること）

年齢とともに、ミトコンドリアの数や質は自然と低下します

⃝ ストレス・睡眠不足・食生活の乱れ

生活習慣の乱れが、ミトコンドリアの働きを鈍らせることがわかっています

⃝ 酸化ストレス（活性酸素）

ミトコンドリア自身がエネルギーを作る時に生まれる活性酸素が、自分のDNAや膜を傷つけてしまうという皮肉な面があります

活性酸素とは、空気中に含まれる酸素を呼吸することにより取り込んで、エネルギーを作り出すことによって生まれたもので、非常に強い酸化作用を持っています。

たとえば、鉄も酸化によって錆びてしまいますし、木も酸化によって燃えてしまいます。酸素というものは大事なものであるとともに、危険なものです。

ミトコンドリアは自身がエネルギーを作る時に酸素を利用しているのですが、そこから生まれる強力な酸化作用を持つ活性酸素の破壊力にはとてもかなわず、自分のDNAや膜を傷つけてしまうのです。

生きる、という活動はいろいろと矛盾した良い面、悪い面をともに担っていくことにほかなりませんが、この活性酸素の発生も、生きることの複雑で皮肉な側面を物語っています。

ミトコンドリアが弱ると…

ミトコンドリアが弱ったり、減少した場合、少なくとも以下のような病気になる可能性が考えられます。

認知症・アルツハイマー病

脳はたくさんのエネルギーを必要とします。

認知機能が低下して、日常生活、社会生活に支障をきたす「認知症」の問題が、高齢化社会の到来とともに、クローズアップされてきました。認知症の中でも大きな比率を占める、アルツハイマー型認知症の研究が進んでいます。

以前より、神経細胞が減って、記憶障害などの認知機能が低下している人（アルツハイマー型認知症）には、脳の大脳皮質に老人斑（アミロイド斑）というシミのようなものができている、と観察されていました。

この老人斑と認知症の因果関係が、近年着目されるようになり、老人斑の成分とミトコンドリアの衰退に関係があるのではないかといわれています。

ミトコンドリアがうまく働かなくなると、活性酸素が増加して脳の神経細胞が破壊され、記憶や判断力などの認知機能が低下していく、というものです。現在、有力な考え方であるとされています。

心不全・不整脈

心臓はミトコンドリアが特に多い臓器。ATPが不足すれば、拍動が乱れたり、ポンプの力が弱まったりします。

心臓の機能が低下して、全身に血液を十分に送れなくなった状態を心不全といい、呼吸困難、むくみ、疲労感といった症状が表れます。また脈が速すぎる場合、遅すぎる場合、あるいは不規則な場合を不整脈と呼びます。

1分間に脈拍数が40以下になったり、120以上になったり、不整脈が起こると、動悸、めまい、息切れなどの症状が表れます。

心臓はその働きがハードであるため、ミトコンドリアが非常に多い臓器なのですが、ミトコンドリアの弱体化によりATPが不足すれば、拍動が乱れたり、ポンプの力が弱まったりして、心不全の症状を引き起こします。

糖代謝を支えているミトコンドリア

糖尿病

糖をうまく使えなくなるのも、ミトコンドリアが糖代謝を支えているからです。

エネルギー変換がうまくいかないと、血糖値のコントロールも乱れてしまいます。体内の糖の濃度が高すぎることにより、のどがよく乾いて大量の水を飲む、尿の回数が増える、疲れやすくなり、場合によっては意識障害を起こす糖尿病にもミトコンドリアの働きの低下が関わっています。

そもそも人間の長い歴史の中でも、現代の一部の社会ほどに食料があふれている状態はありませんでした。

人類は誕生以降、常に食べることに必死に生きてきたのです。人体はある程度の飢餓に耐えられるようにつくられているので、このような飽食という事態は「想定外」といえます。そのため、現代社会の一部の地域で暮らす人は内臓脂肪がたまりすぎて、生活習慣病に陥ります。

この生活習慣病の代表が糖尿病（生まれつき膵臓がインスリンを作ることのできない儀燭禄きます）です。糖尿病を防ぐ、すなわち体内の糖度の濃度を下げる役割を担うのがインスリンです。

糖が多いと、ミトコンドリアはATPをたくさん作りますが、この増加を認識した細胞によりインスリンが分泌されます。

ところが、ミトコンドリアの力が弱っていると、糖が多くてもATPを作り出すことができず、そのためインスリンも分泌されず、血糖値が高くなり糖尿病となります。

また、ミトコンドリアの遺伝子が異常に変異することで発生する糖尿病もあります。これは「ミトコンドリア糖尿病」と呼ばれています。

サルコペニア（筋肉減少）

筋肉量の減少、筋力が低下する状態をサルコペニアと呼びます。近年、その危険性が声高に叫ばれているので、この言葉を耳にしたことがある方も多いかと思います。

65歳以上の約2割がサルコペニア

65歳以上の日本人ではなんと約20％の人がサルコペニアであるといわれ

ています。





その原因は加齢によるものと、栄養、活動不足などによるものとされていますが、進行すると、転倒しやすくなり、要介護状態となります。また、合併症の頻度、死亡のリスクも高まります。

筋肉量は20代をピークに、何もせず放置していれば、30代からは年に1％の割合で減少し、その減少率は、60代、70代となると加速度的に増えてしまいます。

70代になると、その筋肉量は20代の頃と比較するとなんと30％も減少しているともいわれているのです。

筋肉もまた、ミトコンドリアの働きで動きます。したがって、年齢、生活習慣などでミトコンドリアが減ると、筋力が落ちて疲れやすくなり、サルコペニアになっていきます。

がん・免疫低下

ミトコンドリアは、細胞が「増える・死ぬ・守る」判断にも関わっています。その働きが乱れると、免疫力が下がったり、がん細胞が暴走することがあります。

また、mtDNA（ミトコンドリアDNA）の変異が、がんの発生や進行に深く関わっていることが近年、明らかになってきています。

（武本 重毅 ： 聚楽内科クリニック院長）