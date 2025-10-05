「螺旋骨折」の症状や原因はご存知ですか？【医師監修】

骨折部分が螺旋状のようになっていることから螺旋骨折と呼ばれています。

外から強い力が加わり“捻り”が生じることで起こるため、手術を必要とするケースが多いです。

日常生活でも起こる可能性があるため、日頃から予防することが大切です。

この記事では螺旋骨折の原因や症状について詳しく解説します。また、他の骨折との違いも併せてご紹介します。

※この記事はメディカルドックにて『「急性胃腸炎」とは？症状・原因についても詳しく解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

螺旋骨折の症状と原因

螺旋骨折とはどのような症状でしょうか？

骨の長軸に対して骨折線が螺旋状になっている骨折のことで、症状は骨折したときと同じ症状が見られます。以下の症状が出現します。

骨折した部位の腫脹

内出血

強い疼痛

発熱

可動域の異常や変形

動かせないなどの機能障害

骨自体は神経が通っていないため痛みを感じることはありません。しかし、骨の表面を覆う骨膜の損傷や骨の周囲にある神経や血管などの軟部組織が損傷することで痛みが出るのです。

螺旋骨折が起こる原因を教えてください。

起こる原因として、主に転倒や衝突・衝撃などの外から強い力が骨に加わることで生じるのです。

螺旋骨折は年齢や症状など関係なく誰にでも起こり得る疾患の1つです。日常生活はもちろん、スキーなどのスポーツによる転倒やボールなどの物を投げたとき、場合によっては腕相撲で起こることもあります。

他の骨折とはどのような違いがあるのでしょうか？

螺旋骨折は文字の通り、骨が捻転（捻じれて）して生じる骨折のため、折れた周囲の筋肉や神経などの軟部組織を損傷することがあります。これが螺旋骨折の特徴であり、他の骨折との大きな違いです。

そして、治療についても特徴があります。一般的に「保存療法」と「手術療法」のいずれかで治療を行います。螺旋骨折もいずれかの治療方法で治療を行うのですが、年齢や部位・重症度などによっては保存療法では元に戻りにくいため手術を行うケースが多いです。

合併症が起こる場合があると聞きましたが…。

症状によっては合併症が起こる可能性もあります。骨の周囲には筋肉や神経・靭帯などの軟部組織があるため、捻ることで筋損傷や靭帯断裂などを生じることがあるのです。

骨折を引き起こした原因によっては感染症を引き起こすリスクもあります。このような合併症も骨折と同時進行で治療しなければならないため、入院はもちろんのこと、長期化する可能性が高いでしょう。

編集部まとめ



螺旋骨折に限らず骨折は日常生活に大きく影響する疾患の1つです。

通常では考えられない痛みや可動域の異常などが認められます。螺旋骨折をすると大半は手術を必要として、さらに入院期間も長期化しやすいです。

誰でも起こり得る可能性のある骨折だからこそ、日頃から予防をすることで螺旋骨折などの骨折を防ぐことができます。

毎日の食事にたんぱく質やカルシウムなどの栄養素を取り入れ、筋肉を強化するための運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。

参考文献

上腕骨骨幹部骨折｜一般社団法人 日本骨折治療学会

「骨折」｜公益社団法人 日本整形外科学会