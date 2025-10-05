くるくる回る、涼のごちそう。夏の食卓に、爽やかなひととき【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
すりガラスの器で、涼しさひろがる。どこでも楽しめる流しそうめん【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場!
パール金属の流しそうめん器は、そうめんがくるくると回り、 涼しさを視覚でも楽しめる卓上型流しそうめん器は、夏の食卓にぴったりのアイテム。
幅約46.5センチメートル、奥行約31.5センチメートル、高さ約11センチメートルのコンパクトサイズで、2〜4人で囲める手軽さが魅力。
電源は単1形アルカリ乾電池2本（別売）で、屋内はもちろんキャンプやBBQなど屋外でも使用可能。
重量は約1.3キログラムと軽量で、持ち運びや設置も簡単。水流を美しく見せ、涼感と楽しさを同時に演出するアイテムだ。
夏のひとときを、もっと涼しく、もっと楽しく。
