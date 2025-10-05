岩手県陸前高田市の市立博物館で常設展示されている「オシラサマ」＝8月

東北を中心に古くから伝わる民間信仰「オシラサマ」。人や馬の頭を持つご神体に布を着せ、各家に祭られているが、起源は謎に包まれている。岩手県陸前高田市の市立博物館が特別展を今年開いたところ、交流サイト（SNS）で話題となり、1万人以上が訪れた。一方、東日本大震災の津波で流失したものが多く、跡継ぎも不足しており、次世代への継承が課題となっている。（共同通信＝日高将）

オシラサマは桑の木などででき、多くは2体1対で棒の先に人や馬の顔が施されている。その家の女性が、定められた祭日にオセンタクと呼ばれる着物を重ね着させ拝むのが習わしだ。起源の詳細は明らかになっていないが、研究者で同県遠野市文化課学芸員の前川さおりさん（55）によると、祈祷で用いる際に唱える祭文は、4世紀の中国の小説集「捜神記」までさかのぼる説がある。

柳田国男の「遠野物語」でも紹介されており、子どもの守り神や火難よけなど、家ごとに性格は異なる。陸前高田市矢作町の小田正明さん（75）のオシラサマは約400年前から伝わり、現在は家と馬を守るとされている。「神様、仏様、オシラサマ。頂き物はお供えしてから食べる」

市立博物館は今年1〜3月、特別展を開催。X（旧ツイッター）で「オシラサマから『誰も何もお供えをしてくれなかった』と言われたので、お菓子をお供えして展示作業完了」とユーモアを交え投稿したところ、「お菓子好きなんですね」などと反響が寄せられた。来館者は1万人を超え、今でもお供え物が届く。

しかし同館によると、市内の107世帯351体のうち、17世帯48体が震災の津波で流失。跡継ぎがおらず博物館で保管しているものもある。学芸員佐々木翔さん（38）は「信仰の精神が失われるのが一番の損失だ」と危機感を募らす。

ただ、特別展をきっかけに「次はあなたが継ぐ番だからね」と娘に声をかける人もいた。家に受け継がれる4体が展示された同市横田町の佐々木慶太郎さん（92）は「全国から見に来てもらい、改めて大事にしようと思った」と語った。

岩手県陸前高田市の市立博物館に特別展示された「オシラサマ」を手にする佐々木慶太郎さん（左）と娘＝8月