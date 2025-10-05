シャンソン歌手クミコ（71）が4日までに自身のブログを更新。東京都町田市のマンションで9月30日、住人の70代女性が男に刺され亡くなった事件について思いをつづった。

クミコは「東京の町田で起きた殺人事件。被害者は、加害者と何の縁も恨みもない、通りすがりの高齢女性だった。その加害者は、人生に絶望した男性。近頃よくある、自分に絶望したのに、他人を巻き添えにする人間の一人だった」と事件を振り返った。

続けて「死ぬなら一人で死ねよ、と誰もが思う。まったく見知らぬ人の、その人にも大切な人生があることを思い至らない。誰もが、みな苦悩を抱えて、それと闘って生きていることを想像できない、いや、想像しない」と怒りをにじませた。

さらに「自分の人生を終わらせたいと、殺人を選ぶ人間がどういうものなのか、わからない。他人の人生を奪うことが、どうして自分の人生を終わらせることなのか」と疑問を呈し「この人はきっと人生を知らないのだ。愛されること、愛することを知らない。大切にすること、されることを知らない。だから自分も他人も価値のあるものだと思えない」と推測した。

クミコは「よたよたと歩く自分の母を思い浮かべ、涙が溢れてきて困った」と自身の母に思いを寄せた。