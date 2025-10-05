漫画家の江口寿史氏（69）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の作品「中央線文化祭」のイラストについて、執筆の経緯を説明した。

江口氏は「中央線文化祭のイラストは、インスタに流れてきた完璧に綺麗な横顔を元に描いたものですが、ご本人から連絡があり、アカウントを見てみたらSNSを中心に文筆／モデルなどで発信されている金井球さんという方でした」と説明し、自身のイラストと金井球氏の横顔を投稿した。

江口氏の描いた黒髪の女性のイラストと、イラストにそっくりな金井さんの写真が公開されている。

江口氏は「その後のやり取りで承諾を得たので再度公開します。金井さん(@tiyk_tbr)の今後の活動にも注目してくださいね」と執筆後に金井さんから承諾を得たことを報告。「JR荻窪駅のルミネ、地下と1階出入り口にどでかい看板が現在貼り出し中なので近隣の方はしばらくの間よろしく!」とPRした。

この投稿にフォロワーからは「こんなにかわいく描いてもらえるなんて羨ましいです」「江口先生のショートボブ、色っぽくて艶っぽくてほんとに好き」「いつも素敵なイラストで好きです」と称賛のコメントが寄せられている他、「事後承認という形が当たり前のように発せられてるのに驚きました」「事後承諾、、、、、?」「写真を線画にして色塗るだけならAIにだって出来ちゃうよ」と戸惑いの声もあがっている。