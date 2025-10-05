元ダンサーのYURINO（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を公表した。

「みなさまにご報告があります。この度、赤ちゃんを授かることができました。現在は安定期に入り、一緒に元気に過ごしています ママになることは夢だったので嬉しい気持ちでいっぱいです」とアニマル柄の全身タイツのような衣装を着用し、大きくなったおなかを披露した。

さらに「毎日もう何日経ったんだ、出産まであと何日かなあ、と赤ちゃんに会うのが待ちきれない気持ちです。いまだけの妊娠期間をたいせつに過ごしたいなと思っています。体調には気をつけながら、引き続きお仕事も頑張っていきたいなと思ってます!! これからもあたたかい気持ちで見守ってくださると嬉しいです」と心境をつづった。

また別の投稿では「We are having a baby（私たちには赤ちゃんが産まれます）」と記し、動画も投稿。緑のランジェリーに紫色のショートバンツを履いたマタニティーショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「美しすぎるママ」「こんな綺麗な妊婦、ママおるんか」「えー泣いちゃう」「あーーーんかわいすぎまみーですうううう」などのコメントが寄せられた。

YURINOは宮崎県出身。09年7月、Happinessに追加メンバーとして加入した。11年4月からはE−girlsの一員としても活動し、NHK紅白歌合戦に5度出場。20年の年末で所属事務所を退社後、21年からはユーチューバーとしても活躍している。24年2月にアーティストのvividboooyと結婚していた。