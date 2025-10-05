プロ野球セ・リーグは4日、リーグ戦の全日程が終了。各タイトルが確定しました。

阪神の佐藤輝明選手が40本塁打、102打点で打撃2冠。これが初の打撃タイトルです。本塁打王は1986年のバース氏以来の球団39年ぶりでした。打点は2位に森下翔太選手、3位に大山悠輔選手とトップ3まで阪神勢が独占です。

最高出塁率は、打率.309で首位打者となった広島の小園海斗選手が獲得。シーズン終盤には巨人の泉口友汰選手、大山選手とトップが入れ替わりましたが、小園選手は残り2試合でトップを奪取しました。

最多安打は168本のヒットを積み上げた中日の岡林勇希選手は3年ぶりの同タイトル。32盗塁で盗塁王に輝いた近本光司選手は、4年連続6度目のタイトルで、今季は7年目で200盗塁にも到達しています。

▽各タイトル獲得者と上位3者

◆首位打者(打率)

.309 小園海斗(広) 初

.301 泉口友汰(巨)

.291 岡林勇希(中)

◆最多本塁打

40 佐藤輝明(神) 初

23 森下翔太(神)

22 村上宗隆(ヤ)

◆最多打点

102 佐藤輝明(神) 初

89 森下翔太(神)

75 大山悠輔(神)

◆最多安打

168 岡林勇希(中) 3年ぶり2度目

161 小園海斗(広)

160 近本光司(神)

◆最高出塁率

.365 小園海斗(広) 初

.363 大山悠輔(神)

.362 泉口友汰(巨)

◆盗塁王32 近本光司(神) 4年連続6度目27 上林誠知(中)22 三森大貴(De)