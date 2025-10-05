3人組シンガー・ソングライターグループWHITE JAMのSHIROSEが4日、インスタグラムを更新。自身らのライブについてつづった。

SHIROSEは「SNSでは僕はネタっぽく拡散される事も多いです。アンチも炎上も含めて、楽しんで頂けてるなら嬉しいです」と思いをつづり、ライブの様子を写真で投稿した。

続けて「最近では、『WHITE JAMのライブのファンなんて全員、サクラだよ』って、いうアンチの方も最近沢山います。僕たちはそんなに何千人ものサクラを雇えるほどまだ成功もしてません。サクラも2人しかいません!」と現状を明かした。

また「ホールにいてくれた数千人はちゃんと一人一人がチケットをなんとか手に入れてくれたファンのみんなです。ペンライトを掲げてくれた数千人のみんなの景色は、ステージから見たら、人生で見た事ないくらいキラキラしていて綺麗だったよ」とファンへ呼びかけ「2人のサクラというのも、お母さんと妹のみです。僕のライブに誰1人見に来る人なんていなかった時期から、夜行バスにのって東京まで来てくれて、ずっとずっと、行列の先頭に立ってくれていたかけがえない古参のサクラ、もはやコスモスです」と打ち明けた。

SHIROSEは「僕たちはライブ力で上がってきたアーティストです。3,000人ライブ決定。ぜひ、生でその目で見に来てください」とPRした。

WHITE JAMは14年1月にメジャーデビュー。17年自身のレーベル「WHITE JAM Records」を立ち上げた。