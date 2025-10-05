今すぐ【ミスド】にダーーーッシュ！！ 食べ逃したくない「期間限定ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】から、昨年大人気だった「いもド・くりド」が今年も登場！ 秋を感じるおいもと栗のドーナツは見逃せません。今回は、食べ比べも楽しい商品をピックアップ。10月下旬までの販売予定ですが順次販売終了とのことなので、気になる人はお早めに！

おいもクリームがアクセントに！

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「待ってました」と大興奮のこちらは、ほっくりとしたさつまいも感たっぷりの生地に、ねっとり食感のスイートポテトフィリングをトッピングした「さつまいもド しっとりスイートポテト」です。スイートポテトフィリングは、見た目からもねっとり濃厚な感じが伝わってきます。「芋感を存分に味わえるドーナツ」とのことなので、さつまいも好きは要チェックです。

さつまいも × おいもソースの贅沢感ある組み合わせ

つやつやテカテカのビジュアルがおいしそうなこちらは「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」。@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「さっくり感は控えめでおいもの甘さと蜜の甘さでとても甘め」だそう。甘いさつまいもが好きな人にはたまらないかも。ブラックコーヒーやストレートティーといった、甘くないドリンクと一緒に楽しむのがおすすめです。

見た目はまるで栗！？

本物の栗のようなシンプルなビジュアルのこちらのドーナツは「くりド マロンホイップ & ハニー」です。公式サイトによると、生地は「栗をイメージしたホクホク & しっとり食感」だそう。中には「焼栗風味のマロンホイップ」が入っていて、どこを食べても栗づくし。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「グレーズでコーティングされているのでハニーチュロやオールドファッション ハニーが好きな人にもオススメ」とのこと。テイクアウト価格は\237（税込）です。

チョコと栗の組み合わせ

「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」は、栗をイメージした生地でホイップクリームをサンド。さらに、マロン風味のチョコでコーティングした栗感満載のドーナツです。レポーターHaruさんいわく「甘党さんにオススメ」だとか。

いもドは全3種、くりドは全2種がラインナップされているので、ぜひ食べ比べしてみて。

