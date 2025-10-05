地区シリーズ初戦、大谷が先制を許した場面で出たテオスカーの守備難

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。2回にJT・リアルミュート捕手の2点三塁打で先制を許した。ただここで、右翼を守るテオスカー・ヘルナンデス外野手の“緩慢守備”に、放送席からも驚きの声が上がった。

大谷は敵地ファンの大ブーイングを浴びながらマウンドへ。初回は三者凡退に抑えたが、、2回は先頭ボームに四球、続くマーシュに中前打を浴びて無死一、二塁のピンチ。続くリアルミュートに右中間三塁打を浴びて2点を失った。

ただ、ここで物議をかもしているのがバックの拙守。右中間を転がる打球を追ったヘルナンデスは、フェンス際の処理を中堅手のパヘスに任せるつもりだったのか最後はスピードを緩め、追うのを止めてしまった。その間に2者が生還し、打者走者も三塁に達した。その後に犠飛も許し、この回3失点になった。

この試合を中継した米TBSの放送席では、実況のブライアン・アンダーソン氏が「テオスカー・ヘルナンデスはライトの弱点だ。ここで彼にとってマイナスになったかもしれない」と辛辣なコメント。

解説のジェフ・フランクール氏も「これを見ていると、諦めているようだ。パヘスが壁まで飛んだ球を拾いに行って……。それで三塁まで行けたようだ。（ワイルドカードゲームの）第2戦でライトで落球したのを見たことがあるけど、これはまさにその一つだ。彼は他の2人ほど守備の才能がないのは明らかだ。あのボールに対しては、もっと良い角度でさばかなければならない」と、処理に疑問を呈していた。



（THE ANSWER編集部）