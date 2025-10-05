シチズンズ・バンク・パークは文字通り真っ赤

米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）から、フィリーズとの地区シリーズを戦っている。第1戦が行われる敵地フィラデルフィアの“異常な光景”に、日本のファンから「強烈」「怖っ」と驚きの声が上がっている。

文字通り、赤い波が揺れた。フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークのスタンドはフィリーズファンで埋まり、チームカラーの赤に染まった。ドジャースの選手が登場するだけで試合前からブーイングの嵐だ。中継画面からも漏れるアウェーの空気に、X上には日本人ファンのコメントが次々に並んだ。

「赤の歓声とブーイングが強烈」

「観客席、赤ばっかりやん」

「ドジャースファンいるよね?ってくらい赤一色のシチズンズバンクパーク」

「スタジアム赤ばっか怖っ」

ただ、大谷にとっては前所属のエンゼルスはチームカラーが赤で「大谷は赤いユニフォームに囲まれるの慣れてるし、大丈夫やろ！」という声や「フィリーズ の赤とドジャース の青が混じると紫色。花巻東 の色になります」という機転の利いた声もあった。



