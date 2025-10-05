◇ナ・リーグ 地区シリーズ第1戦 カブス3―9ブルワーズ（2025年10月4日 ミルウォーキー）

カブスは4日（日本時間5日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第1戦を行い、3−9で敗れた。ワイルドカードシリーズ（WCS）を勝ち上がり、同地区首位のツインズに挑んだが、投打がかみ合わず完敗。クレイグ・カウンセル監督（55）は次戦に向け、即座に視線を切り替えた。

1番・ブッシュが初回に先頭打者弾と幸先よく先制したものの、その裏に中3日で先発したボイドがいきなり6失点。続く2回も2番手・ソロカがブルワーズ打線を止められず3失点した。序盤に付けられた大差。3回以降は救援陣がブルワーズ打線に得点を許さなかったが、6回に5番・ハップ、8回に2番・ホーナーが本塁打を放つも、いずれもソロ本塁打だった。

結果的にボイドの中3日先発が裏目に出た形。それでも「ボイドを選んで投げさせた。それが現実。結果としてうまくいかなかった。でも、決断をしなければならないのがこの世界。我々はマットで行くと決めた。そして僕もチーム全体としても彼を今日の先発として送り出すことに非常に納得していた」と後悔はない。「初回は相手が本当に素晴らしい攻撃をした。要するに彼らはとても良い打席をこなし、強い打球を打ち、粘ってファウルも多かった。マット（ボイド）は良い球も投げていたが、それをうまく粘って、最終的にはヒットにされた。メジャーリーグの素晴らしい打席だった」と信頼して送り出した左腕を上回ったブルワーズ打線を称えた。

痛い敗戦となったが、9年ぶりワールドシリーズ制覇に向け、下を向いているヒマはない。「1敗は1敗。それ以上でも以下でもない。シリーズは1-0になった。それだけだ」と語気を強め「仮に1勝0敗で迎えても、月曜日の試合運びが大きく変わるかといえば、そうでもない。確かに自分たちをちょっと苦しい立場に追い込んだのは事実。うちはこれから4試合中3試合に勝たなければならない。相手は2つ勝てばいい。それだけの違いだ」と淡々と話した。